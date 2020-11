El regreso a los cines de 'Deseando amar', la obra maestra de Wong Kar-wai, ya tiene cartel para el 30 de diciembre

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Deseando amar (In the Mood for Love)', la celebrada película del cineasta hongkonés Wong Kar-wai, estrena nuevo cartel para celebrar su regreso a salas de cine con motivo de su 20º aniversario. Prevista la proyección de su versión restaurada en el Festival de Cannes, que no pudo celebrarse por la pandemia del coronavirus, Avalon tiene planeado su reestreno para el 30 de diciembre.

Delicado y apasionado romance protagonizado por Maggie Cheung y Tony Leung, el filme está ambientado en el Hong Kong del Imperio Británico de 1962, el filme narra cómo surge la pasión entre Chow Mo-wan, redactor jefe de un diario local, y Su Li-zhen, secretaria de una compañía naviera.

Ambos son vecinos en el mismo edificio y los dos están casados. Sin embargo, sus respectivos cónyuges nunca están con ellos, pasando largas horas a solas. Es en esos momentos cuando, lo que parecía una amistad, irá tornándose en algo más profundo.

DESEANDO AMAR ❤️

Y deseando que os guste el póster oficial que tenemos para celebrar el 20 aniversario de la película. Podremos verla EN LOS CINES y EN 4K a partir del 30 DE DICIEMBRE.

Y eso no es todo... pic.twitter.com/jOCy7MbRBe — Avalon (@Avaloncine) November 5, 2020

Siguiendo el espíritu de Cannes, el reestreno de 'Deseando amar' será en formato de proyección 4K. Además, la distribuidora ha revelado que ha adquirido los derechos de cuatro títulos más del reconocido realizador, que revolucionó el cine en el cambio de siglo. Avalon reestrenará en cines 'Chungking Express', 'Fallen Angels', 'Happy Together' y '2046', que volverán a salas a lo largo de 2021 y también lo harán en formato 4K.