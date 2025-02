Timothée Chalamet es Bob Dylan en 'A Complete Unknown', un artista que "marcó generaciones" con "lirismo e inteligencia"

- James Mangold dirige el biopic que llega a los cines españoles este viernes 28 de febrero

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

'A Complete Unknown', el biopic que relata los inicios del legendario cantautor Bob Dylan, llegará a los cines españoles este viernes 28 de febrero. James Mangold ('En la cuerda floja', 'Logan') dirige el filme nominado a ocho premios Oscar, entre ellos el de mejor actor protagonista para Timothée Chalamet ('Dune', 'Wonka') que encarna a un artista, que, en palabras del propio interprete, "marcó generaciones" con su "lirismo e inteligencia".

"Esto es una interpretación", remarca Chalamet en un encuentro telemático con varios medios entre los que estuvo presente Europa Press y durante el que señala que, aunque no deje de ser un "biopic de Bob Dylan", desde su punto de vista el filme es más bien "una fábula".

'A Complete Unknown' se basa libremente en el libro de Elijah Wald de 2015 'Dylan Goes Electric!: Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties' y ficciona o reformula no pocos elementos y se toma algunas licencias creativas. En este sentido, el actor apunta, por ejemplo, al personaje al que da vida Elle Fanning y que, aunque en la cinta recibe el nombre de Sylvie Russo, está basado en el gran amor de juventud del artista, Suze Rotolo.

"Fue el propio Bob Dylan quien quiso que se cambiara su nombre, lo que me pareció un sentimiento muy bonito y que dice mucho sobre lo mucho que le sigue importando y lo mucho que quería protegerla de la fama y la vida pública", dice Fanning.

La actriz remarcó la importancia tanto de Sylvie como del resto de personajes que acompañan al cantante a lo largo de su viaje, ya que en la película es a través de la relación de Bob con ellos, "cómo afecta a todos los que le rodean y cómo los deja", que la audiencia puede llegar a conocerle.

En cuanto a su preparación para el papel, con el que acaba de ser galardonado como mejor actor protagonista en la última edición de los SAG, los premios del sindicato de actores estadounidenses, Chalamet destaca que el proceso le llevó más de cinco años debido a los retrasos en la producción, primero por la pandemia y luego por las huelgas de actores y guionistas en Hollywood.

Según revela el intérprete, existe un "material finito" del artista, sobre todo en la década de los 60, que se limita a "un par de entrevistas de radio, muchas maquetas musicales y algo de metraje", por lo que uno de sus primeros pasos para acercarse al personaje fue estudiar todo lo que había sobre él, además de conectar con su música.

"El proceso fue infinito en muchos sentidos", afirma, reflexionando que, si bien la parte de su vida en que encarna a Dylan puede haber acabado, el período de descubrimiento de su arte acaba de empezar. "Ni siquiera diría que he llegado a la mitad, porque hay mucho material estupendo que todavía estoy descubriendo", explica.

CHALAMET INTERPRETA TODOS LOS TEMAS

En 'A Complete Unknown' es el propio Chalamet quien interpreta los temas de Dylan en vivo, un desafío para el que tuvo que aprender a tocar la guitarra y la armónica. "Todo fue extremadamente abrumador antes de ponernos en marcha y yo diría que al segundo de empezar a rodar me metí completamente en la piel de este joven", revela. Fue el propio actor quien insistió en actuar en directo, ya que así sentía que su música "era mejor".

"Sentí que era capaz de dar vida a las canciones y en última instancia, esto es música folk. Esto no es ópera, se trata de las imperfecciones, de las grietas en la voz, cosas que no se pueden encontrar en un estudio de música en Los Ángeles", explica.

"Sabía en mis entrañas que lo haría bien", menciona Mangold al ser preguntado sobre la elección de Chalamet para protagonizar el filme. "No sabía hasta dónde llegaría con su voz y no sabía hasta qué punto su caracterización trascendería incluso mis propias y muy ambiciosas expectativas. Pero es un hecho también que Timothée es uno de los grandes actores de su generación y que en este proyecto en particular tuvo la bendición y la maldición de múltiples retrasos", señala.

Dirigida por Mangold y coescrita junto a Jay Cocks ('Días Extraños'), 'A Complete Unknown' también cuenta en su reparto con Edward Norton ('El club de la lucha') como Pete Seeger, Scoot McNairy ('Halt and Catch Fire') como Woody Guthrie, Boyd Holbrook ('Sandman') como Johnny Cash, Monica Barbaro ('Top Gun: Maverick') como Joan Baez y Dan Fogler ('The Walking Dead') como Albert Grossman, entre otros.