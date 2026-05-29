La Reina inaugura la Feria del Libro con guiños a poetas catalanas, rodeada de niños y con obra de Maruja Mallo o Siles

1091482.1.260.149.20260529140449 La presidenta de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, y la Reina Letizia durante la inauguración de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha inaugurado este viernes 29 de mayo una nueva edición de la Feria del Libro en la que ha sido vitoreada y saludada por los asistentes durante su recorrido habitual, cuando se ha hecho selfies con los visitantes y ha compartido varios momentos con los más pequeños, además de recibir ejemplares de Maruja Mallo y poesía de Jaime Siles y poetas catalanas del siglo XXI, entre otros.

A las 11.00 horas, la Reina ha empezado el recorrido por el Parque del Retiro madrileño, acompañada de representantes políticos como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Su primera parada ha sido en la caseta del Ministerio de Cultura y, posteriormente, en el stand del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid.

Con un vestido de motivos azules y unas cuñas de esparto color crema, la Reina ha paseado por diversos puestos de una feria que cuenta en esta edición con más de 366 casetas y en la que el protagonista ha sido el humor. A lo largo de este paseo, se han sucedido diversas anécdotas con la gente que ya estaba en el recinto, además de recibir Letizia los habituales libros y recomendaciones de los puestos a los que visita.

Por ejemplo, en la librería Cervantes y Compañía, una de sus primeras paradas, la Reina ha conversado con la librera y autora Marina Sanmartín.

"Nos ha dicho que nos ve en Instagram. María y yo lo que hacemos en Instagram son vídeos de recomendaciones de libros y nos ha dicho que nos sigue y se pone a verlos y que le encantan. Es súper educada", ha explicado San Martín en declaraciones a Europa Press. En este puesto le han obsequiado con 'La grieta', de Rodrigo Gervasi, 'Cartas', de Maruja Mallo y 'La doble desaparición de Abril del Pino', de la propia librera.

Otro de los libros con los que ha sido obsequiada Letizia ha sido '40 miradas sobre el libro y su futuro', en Ediciones De la Torre, editorial que celebra sus 50 años esta edición, o 'Cocina práctica riojana', de Ochoa Editores.

Además de las mencionadas obras, la Reina ha salido de la feria con diversos títulos de poesía obsequiados por la Librería Girasol --le han regalado dos poemarios escritos por la librera, Laura Rguez. Sayd: 'Mujeres fuertes' y 'Ama de casa'- y la editorial Huerga y Fierro -ha recibido 'Sonido de otras lenguas', de Jaime Siles, y 'Poetas catalanas del siglo XXI'.

Letizia también ha realizado una parada en Editorial Nórdica. En esta ocasión, ha recogido los libros 'Hambre', de Knut Hamsum y 'Noches blancas' de Fiódor Dostoyevski.

De hecho, el librero Diego Moreno ha contado a Europa Press que la Reina ya había leído el ejemplar de Hamsum y que "le había encantado". Según ha señalado, es el ejemplar por el que creó la editorial.