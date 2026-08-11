'Los40 Summer Live 2026' alcanza un "récord histórico" al congregar más de 210.000 asistentes en toda España

Archivo - La La Love You actúa durante el Festival Los40 Primavera Pop Madrid 2026, en el Movistar Arena, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gira musical 'LOS40 Summer Live 2026' ha alcanzado un "récord histórico" al concluir reuniendo a más de 210.000 espectadores a lo largo de toda España.

Así, la iniciativa de la emisora musical se ha desarrollado durante cuatro semanas con un itinerario repartido en 22 localidades.

Concretamente, el programa ha contado con la actuación de artistas del panorama pop y urbano nacional como Nil Moliner, La La Love You, Chiara Oliver, Álvaro de Luna, Ruslana, Vicco, Marlon, Naiara o Leire Martínez, entre una treintena de nombres.

Entre las citas más multitudinarias del recorrido destaca el concierto en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, que reunió a 30.000 personas, o la jornada celebrada en Santa Pola coincidiendo con la final del Mundial de Fútbol.

Después, la animación y las sesiones musicales de los directos han estado a cargo de los locutores de la emisora Óscar Martínez y David Álvarez, acompañados en fechas puntuales por Cristina Boscá y Karin Herrero.

El itinerario de la gira ha recorrido un total de 22 municipios entre los que se incluyen Cáceres, Ciudad Real, Ceuta, Cádiz, Torre del Mar (Málaga), Águilas y La Manga (Murcia), Santa Pola, El Campello, Villena y Alcoy (Alicante), Mislata (Valencia), Peñíscola (Castellón), Salou (Tarragona), Cubelles (Barcelona), Logroño (La Rioja), Zarautz (Gipuzkoa), Laredo (Cantabria), Candás (Asturias), A Coruña, Combarro (Pontevedra) y Simancas (Valladolid).