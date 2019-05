Metallica comparte un vídeo resumen de su concierto en Madrid

Actualizado 05/05/2019 17:17:22 CET

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Metallica ha compartido un vídeo en el que resumen su reciente paso por Madrid. En las imágenes aparecen los operarios que montan el escenario, los fans haciendo cola y entrando al recinto después de horas de espera bajo el sol.

También queda registrado el meet & greet de unos pocos seguidores departiendo con James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo y Kirk Hammett. La guinda la ponen imágenes del concierto en el que el grupo congregó a 68.000 amantes del heavy metal.

"La música de Metallica tiene un componente físico que necesariamente complica su interpretación en vivo durante tiempo indefinido, en plan Rolling Stones", son las palabras de Lars Ulrich poco antes de la exhibición de garra metalera y músculo que dieron en Valdebebas. Experiencia, talento y todavía mucha gasolina para unos cuántos años más: "La gente quiere que luzcas joven y guay y que te tiñas el pelo y todo eso. Nosotros respetamos nuestra edad, no tratamos de esconderlo", concluía James Hetfield en 2016.

El tiempo pasa para todos por igual, tengas una guitarra o un vaso de cerveza entre las manos. A pesar de que sea inevitable, la experiencia y hechura de Ulrich, Hetfield, Trujillo y Hammett ha hecho que, en los confines de Madrid, agoten 68.000 entradas para repasar Hardwired... To Self-Destruct al respetable de la capital. El mayor concierto de la historia del grupo en España, 32 años después de su primera visita.

Esta 13º actuación de Metallica en Madrid dejó temas de su último disco dentro del repertorio, como 'Hardwired', 'Moth Into Flame' o 'Here Comes Revenge', esta última sonando por primera vez en la capital. Uno de los discos que vertebró la selección fue el llamado "álbum negro", publicado en 1991 bajo el título de 'Metallica' y cuya portada justifica este apelativo. 'St Anger' fue otro de los guiños a los seguidores más atentos. En Madrid no sonaba en un concierto de Metallica desde 2003, ni siquiera en uno de los dos WiZink Center que llenaron hasta la bandera en 2018.

A algunos asistentes les pilla por sorpresa el rescate de 'No Leaf Clover', tocada dos veces durante este tour: la primera ocasión fue en septiembre de 2018, durante el concierto ofrecido en Minneapolis. Pero para sorprendente la versión de 'Brutus' por el bajista Robert Trujillo y el guitarrista Kirk Hammett. Los Nikis son "Los Ramones de Algete", asevera el sonriente músico de las trencitas.

Conforme pasa la noche, el mar de cuernos se hace más y más inabarcable a la vista, incluso entre la gente que ve el concierto desde la barrera. Todos al unísono se dejan embargar por la locura colectiva cuando suena 'Seek & Destroy', todo un viaje hasta aquel Kill 'em all de 1983 que sentó cátedra y sigue resultando escandalosamente fresco.

135 minutos después, 'Lords of Summer', 'Nothing Else Matters' y 'Enter Sandman' despiden al personal congregado por penúltima vez. Y ya se sabe que la penúltima siempre parece ser la mejor porque contiene la promesa velada de, como poco, otra más.