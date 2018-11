We Are Scientists: "El arte se alimentará del Brexit"

Actualizado 02/11/2018 13:33:08 CET

El dúo estadounidense We Are Scientist, formado por Chris Cain y Keith Murray, aterrizarán este viernes 2 de noviembre en la sala Cool Stage de Madrid dentro del ciclo SON Estrella Galicia para acercar el sonido british a la capital. Al ser preguntados en una conversación con Europa Press por la salida del Reino Unido de la Unión Europea han contestado que este hecho "alimentará" el arte en todas sus disciplinas.

"El Brexit exacerbará las diferencias culturales y creará cierta angustia. El arte se alimentará de eso, creo. Las cosas malas a menudo no son malas para el arte, al final, eso es bueno en el negocio del arte", asegura el dúo estadounidense.

A pesar de ser considerados abanderados del sonido británico al otro lado del charco, ellos no lo creen así. "Nuestro primer álbum pareció encontrar más parentesco musical en Gran Bretaña que en cualquier otro lugar, pero nuestro sonido cambia un poco con cada nuevo registro, y tenemos seis discos. Creo que dejamos de sonar como cualquier país en particular hace siete u ocho años y comenzamos a sonar solo como nosotros mismos", han asegurado.

Para ellos, la música significa "placer" pero también considera que puede "irritar a las personas, molestarlas, animarlas a la acción o calmar el entorno social", aunque aún no sea capaz de "salvar un abismo político".

"Compartir un aprecio por algo artístico no es suficiente, obviamente, la gente no parece conectarse de esa manera en este momento, al menos no a través de líneas políticas. Para salvar un abismo político hoy, necesita una gran guerra o un desastre climático o una enfermedad pandémica. El arte no es capaz. Tal vez debería ser, o será más tarde", confían.

We Are Scientist afirma que nada ha cambiado para ellos desde su éxito 'Nobody Move, Nobody Get Hurt' pero su último disco, 'Megaplex', lanzado el pasado mes de abril, es su álbum "más pop" hasta el momento, aunque no deja de lado la fuerza de sus guitarras. "Casi cada ritmo es bailable. Hay sintetizadores magníficos y algunos muy feos. Disminuye la danza, aumenta la intensidad, o eso dicen", afirman.

En este sentido, se definen como unos amantes del género, a pesar de que el pop no esté pasando por su mejor momento, según ellos. "Gran parte de esto es una mierda, pero eso es una estadística inevitable al ser la categoría que contiene una gran parte de la música actual. Creo que está pasando de moda hasta cierto punto. Supongo que es un péndulo", consideran.

Algo similar ocurre con el indie, que aseguran "está regresando", y que para la banda puede referirse tanto a un sonido como "a la forma en la que se paga una grabación". "Antes si grababas un disco en tu sótano con un presupuesto de 500 dólares, iba a sonar extremadamente indie sin importar nada más. Pero ahora, debido al avance tecnológico, puedes hacer un disco de gran sonido con muy poco dinero. También puedes gastar mucho dinero para hacer un registro muy desagradable y embarrado, gracias a la deificación de los equipos vintage", indican.

Preguntado por los límites del humor considera que éste "es mejor que la belleza, la verdad o la felicidad" siendo "el mejor logro de la humanidad".

"Creo que el mundo ofrece muchas cosas maravillosas además del humor, pero dedicamos muy poco tiempo a apreciarlas, porque hay humor. El humor es mejor que la belleza, la verdad o la felicidad, ¡lo cual es muy bueno! Pero el humor es lo mejor. Para mí, es el gran logro de la humanidad", concluyen.