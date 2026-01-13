450.000 personas se registraron para conseguir entradas para los partidos de la NBA en Berlín y Londres

Archivo - Moritz Wagner, jugador de los Orlando Magic y de la selección alemana. - Andreas Gora/dpa - Archivo

BERLÍN, 13 Ene. (dpa/EP) -

Alrededor de 450.000 personas se registraron con propósito de comprar entradas para el primer encuentro de la temporada regular de la National Basketball Association (NBA) en Alemania, que se disputará el próximo jueves, y para otro partido que se jugará en Londres el próximo domingo.

Según indicó este martes la agencia de noticias dpa, es enorme el interés por los dos duelos entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies. No en vano, el equipo de Florida cuenta en sus filas con Tristan da Silva y con los hermanos Franz y Moritz Wagner, los tres internacionales alemanes.

Así, quedan pocas entradas a la venta para la cita del jueves en el Uber Arena, procedentes de una cuota que inicialmente se iba a utilizar de manera interna. Se espera que asistan al partido aficionados de más de 60 países y también se ha organizado una fiesta para ver este acontecimiento.

Está previsto que se juegue otro partido correspondiente a la temporada regular de la NBA en 2028, en un contexto donde la NBA ya está puliendo los detalles para crear una liga europea bajo su tutela a partir de 2027.