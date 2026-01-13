Los Celtics de Hugo González caen ante los renacidos Pacers

Archivo - El jugador de Boston Celtics Hugo González. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics han caído derrotados este lunes ante los Indiana Pacers en el Gainbridge Fieldhouse (98-96), en un partido en el que el base español Hugo González participó durante 14 minutos, en los que anotó dos puntos y capturó un rebote.

Los Pacers, actuales subcampeones de la NBA, continúan su resurgir en la competición, y ante Boston Celtics consiguieron su tercer triunfo consecutivo. Una victoria 'in extremis' gracias a una canasta de Paskal Siakam, que fue también el máximo anotador de su equipo con 21 puntos, a falta de seis segundos para el final. Mientras, en el lado de los Celtics, el base Payton Pritchard fue el más destacado con 23 puntos.

En clave española, Hugo González estuvo sobre el parqué 14 minutos y 38 segundos de juego, superando la decena de minutos por quinto partido consecutivo, en los que consiguió anotar dos puntos --1 de 2 en tiros de campo-- y capturó un rebote.

A nivel clasificatorio, la derrota deja a Boston Celtics con un record de 24 victorias y 15 derrotas en la tercera posición de la Conferencia Este, mientras que los Pacers, pese al triunfo, continúan últimos de la conferencia con nueve triunfos y 31 derrotas.