Los abonos para la Supercopa Endesa de Badalona saldrán a la venta el 14 de julio desde 40 euros

Precios de los abonos para la Supercopa Endesa 2026 de Badalona - ACB

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La acb ha anunciado que los abonos para la Supercopa Endesa 2026, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d'Esports de Badalona, saldrán a la venta el próximo martes 14 de julio a partir de las 13.00 horas, con precios que oscilarán entre los 40 y los 160 euros.

"Los abonos para la Supercopa Endesa Badalona 2026 saldrán a la venta al público general el próximo martes 14 de julio a las 13.00 horas", informó este jueves la competición, que pondrá a disposición de los aficionados las entradas para el primer torneo oficial de la temporada 2026-27.

La edición de este año reunirá al Asisa Joventut, como anfitrión, al vigente campeón de la Liga Endesa, el Valencia Basket, al Kosner Baskonia como campeón de Copa y al Barça como finalista de la Liga Endesa, que lucharán por conquistar el primer título del curso.

El torneo constará de dos semifinales, programadas para el sábado 19 de septiembre, cuyos emparejamientos se conocerán próximamente mediante sorteo, y de la final del domingo 20 de septiembre, en la que se decidirá el campeón.

La acb mantendrá los precios de la pasada edición y ha dividido el Palau Olímpic en nueve categorías de abonos, con tarifas comprendidas entre los 40 y los 160 euros, además de localidades VIP situadas a pie de pista.

La venta de los abonos se realizará de forma online a través de la plataforma oficial de la competición y cada comprador podrá adquirir un máximo de seis localidades por operación. Los precios no incluyen los gastos de gestión, fijados en un 2 por ciento del importe del abono con un máximo de 15 euros por entrada.

Asimismo, la organización habilitará a partir del 16 de julio la venta de abonos accesibles para personas usuarias de silla de ruedas, mientras que los cuatro clubes participantes dispondrán previamente de un cupo de reservas destinado a sus abonados.