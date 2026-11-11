Aday Mara, Hugo González y Baba Miller viven una buena jornada individual en la NBA

Archivo - Aday Mara durante un partido de la NCAA estadounidense - Nicholas Muller / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Aday Mara, de Oklahoma City Thunder, Hugo González, de Boston Celtics, y Baba Miller, de Los Angeles Clippers, firmaron buenas actuaciones a nivel individual en la jornada de este martes de la Fase Regular de la NBA 2026-2027, aunque sólo el segundo sumó la victoria con su equipo.

El pívot aragonés volvió a brillar pese a que los Thunder no pudieron sacar el triunfo en su visita a los Portland Trail Blazers, donde cayeron claramente por 123-103 poniendo fin a un buen momento de cuatro victorias consecutivas.

Aday Mara tuvo mucha participación en esta derrota, con más de 26 minutos en la pista, y lo aprovechó para aportar otro 'doble-doble' con 10 puntos, con 5/9 en lanzamiento, y 10 rebotes, seis defensivos y cuatro ofensivos, para ser el mejor reboteador de los visitantes. El español, que también añadió dos asistencias y un tapón, dejó la curiosidad de que todos sus puntos fueron machacando el aro rival.

Por su parte, mejor le fueron las cosas Hugo González, vencedor con los Boston Celtics ante un rival directo en la Conferencia Este como los Philadelphia 76ers, a los que ganaron a domicilio con solvencia por 101-123 y gracias a un gran cuarto final (19-32).

El alero madrileño, que tuvo que lidiar en alguna defensa contra el estelar LeBron James, aportó bastante desde el banquillo, con más de 19 minutos en la pista en los que además de aportar a nivel ofensivo con 10 puntos (4/6 en tiro, con 2/4 en triples), mostró sus credenciales defensivas con tres robos.

Dos rebotes y dos asistencias completaron su hoja estadística para unos Celtics liderados por un acertado Paul George, autor de 36 puntos, con un óptimo 6/11 desde más allá de la línea de tres. Mala noche para 'King' James que se quedó en once tantos y un discreto 4/12 en lanzamiento, con 1/6 en el triple.

Finalmente, el pívot español Baba Miller también dejó una buena actuación en lo individual que no estuvo acompañada por el triunfo colectivo ya que Los Angeles Clippers fueron derrotados ampliamente por 133-110 en su visita a los Phoenix Suns.

De todos modos, el jugador balear le sacó gran partido a los minutos que tuvo en la cancha, más de 15, jugando además todo el último cuarto donde el partido estaba ya prácticamente decidido. Miller no se relajó y le puso intensidad y acierto para ser el mejor de la franquicia angelina en ese último periodo donde anotó todos sus puntos, 13, sin fallar ninguno de sus tres lanzamientos de dos ni el triple que intentó. Cuatro rebotes y un tapón completaron un buen partido del de Palma.