Alba Torrens: "En estar presente es donde encuentras el significado de la selección"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La baloncestista balear Alba Torrens ha admitido que "en estar presente" cada entrenamiento con la selección española "es donde encuentras el significado" para "intentar dar tu máximo e intentar sumar" al lado de las jugadoras más jóvenes, un combo ideado por el entrenador Miguel Méndez para su próximo encuentro ante la selección de Bulgaria.

"En estar presente, creo que es lo que da más sentido", respondió este jueves la veterana Torrens a un periodista tras ser preguntada en dónde residía su aportación a 'La Familia'. "Porque, si estás presente, si estás en el día a día, lo más importante de hoy es este entrenamiento", añadió.

"Y creo que ahí es donde encuentras el significado de, en cada momento, intentar dar tu máximo e intentar sumar. Y con tantos años, ha habido momentos de todo. Momentos que has sumado de una manera y momentos que has sumado de otra, pero siempre con la misma mentalidad", declaró la alero.

"Pero creo que es esto, el no quedarte en el pasado o no pensar en lo que está por venir, sino estar presente e intentar dar lo mejor de ti. Creo que es ahí donde encuentras el propósito, donde encuentras la motivación, y sobre todo también cuando ves que hay un objetivo común, que hay un camino por donde todas queremos ir y queremos sumar en esa dirección", completó su reflexión durante su atención a los medios.

Además, valoró el reciente triunfo de España contra República Checa en una sufrida cita disputada en Oviedo. "Era un partido complicado por el momento y también por lo que significa, que al final no estamos jugando la clasificación para el Eurobasket. Las selecciones vienen con todo su potencial y creo que es una victoria de mucho valor", indicó al respecto.

"Todos somos conscientes que queremos mejorar y queremos hacer las cosas mejor, y estoy convencida que las haremos. Yo diría que sacamos también lo positivo de la victoria porque no era fácil conseguirla", dijo justo antes de elogiar a su compañera Blanca Millán.

"Me alegro muchísimo por su convocatoria. Creo que todos estamos de acuerdo, una convocatoria muy merecida. Lo ha demostrado en estas últimas temporadas y también ahora en este inicio con Azulmarino. Creo que ella está feliz de estar aquí y nosotras feliz de que esté", recalcó.

"Sabemos de la situación y de lo que conlleva, pero también de la importancia. Y creo que todas somos muy conscientes de que estos partidos son para estar en el Eurobasket. El Eurobasket es una de las máximas competiciones para esta selección y que después también te clasifica para unas Olimpiadas", siguió Torrens en su 'canutazo' de prensa.

"Es que creo que ya por solo el significado de estos partidos, es verdad que todas nos adaptamos lo mejor posible a la situación. Nos preparamos de la mejor manera entre viaje y viaje y sobre todo preparar cada partido de la mejor manera para conseguir la victoria", concluyó.