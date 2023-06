Alba Torrens: "Sé lo que nos ha traído aquí, es el equipo"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alero de la selección española Alba Torrens reconoció una alegría "especial" este sábado después del triunfo sobre Hungría para llegar a la final del Eurobasket 2023, cita que se perdió en sus dos últimas ediciones, por lesión y por covid, al tiempo que ensalzó la figura del equipo a pesar de anotar 27 puntos.

"Estamos muy contentas, estar aquí en esta posición. Sé lo que nos ha traído hasta aquí y es el equipo, y mañana será el equipo también. No veo otra manera que nos pueda traer aquí", afirmó en rueda de prensa después del triunfo en semifinales.

La balear fue protagonista en la pista como máxima anotadora de una España que empezó fuerte pero que tuvo que sufrir y defender su renta en la segunda parte. "Estoy muy orgullosa y agradecida de ser parte de este equipo, y no hablo solo de las jugadoras. Hoy de nuevo no ha sido quién mete los puntos, es nuestra defensa, es el carácter, de cuando se puso complicado, estuvimos ahí. Esto no ha acabado, calmaremos las emociones y nos prepararemos para la final", dijo.

"Sabemos la manera que teníamos que hacer el camino. Hemos tenido momentos duros los años anteriores, pero hemos estado juntas en todos los momentos. Durante el Europeo hemos tratado de no pensar en el pasado sino en el presente. El primer partido no fue el mejor inicio pero lo aceptamos como una oportunidad de crecer y el equipo lo hizo. Ha crecido paso a paso y juntas estamos aquí, es muy especial", añadió.

Torrens fue preguntada por sus sensaciones después de ser clave en el regreso a una final en un Europeo que se perdió en 2019 y en 2021. "Me perdí los dos últimos torneos y he trabajado siempre para estar aquí. Estoy muy agradecida. Durante el torneo no he pensado mucho en el pasado, estoy disfrutando cada momento", apuntó.