Alberto Díaz sufre una lesión en la pierna izquierda y estará entre seis y ocho semanas de baja

Alberto Díaz en el Real Madrid-Unicaja en el Movistar Arena - Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base del Unicaja Alberto Díaz sufre una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, que se produjo el domingo en el partido de Liga Endesa ante el Real Madrid, y estará entre seis y ocho semanas de baja, ha anunciado este lunes el club andaluz.

"Al regreso del equipo a Málaga esta mañana se le han realizado pruebas en el Hospital Quirónsalud Málaga que han determinado que sufre una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. La evolución de la lesión va a determinar el tiempo de baja, aunque se estima que sean entre seis y ocho semanas", informó la entidad malagueña.

El capitán del Unicaja se lesionó el domingo durante el partido de la primera jornada de la Liga Endesa que los de Txus Vidorreta disputaron ante el Real Madrid en el Movistar Arena, que terminó con victoria local (89-87). El base malagueño sintió un dolor en su pierna izquierda durante el tercer cuarto y ya no pudo volver a la pista.