Aldama vuelve al banquillo en la derrota de los Grizzlies ante unos Kings de récord

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama regresó al banquillo en la derrota (109-113) de Memphis Grizzlies frente a Sacramento Kings, un encuentro en el que el canario completó el menor número de minutos en la pista de la temporada, con menos protagonismo del mostrado hasta la fecha.

Sin embargo, el español aportó 7 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 1 tapón -de nivel, ante Keegan Murray-, exprimiendo al máximo su rendimiento con los de Tennesse. El canario se está viendo perjudicado por la vuelta con fuerza Jaren Jackson Jr., el 'cuatro' favorito de Taylor Jenkins, que finalizó la noche con 22 puntos y 5 tapones en 27 minutos.

El mejor de los locales fue el brillante Ja Morant, que volvió tras un partido de ausencia, anotando con 34 puntos, a los que sumó 7 rebotes y 6 asistencias, que fueron 'inútiles'. Los Grizzlies tuvieron la ocasión de darle la vuelta cuando restaban cinco segundos (108-109), pero los de Tennesse fallaron sus dos tiros libres que habrían empatado el encuentro.

Así, Sacramento logró su séptima victoria consecutiva, un balance que no conseguían desde 2004. No obstante, sus 113 puntos es la puntuación más baja de esta dinámica positiva, en la que no habían caído de las 120 unidades. Los mejores de los californianos fueron De'Aaron Fox con 32 puntos y 8 rebotes y Harrison Barnes (26).

--ESTADÍSTICAS JUGADORES ESPAÑOLES:

SANTI ALDAMA: 7 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 1 tapón.