El Asisa Joventut remonta a La Laguna Tenerife y sella un billete para los 'playoffs' de la Liga Endesa

Ricky Rubio, en un partido con el Asisa Joventut. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut ha ganado este miércoles por 98-100 en su visita a La Laguna Tenerife y gracias a eso ha logrado matemáticamente un billete para jugar los 'playoffs' por el título de la Liga Endesa, tras llevarse en la prórroga, y con un tapón providencial de Ricky Rubio, este encuentro que quedaba pendiente de la jornada 30.

En un duelo directo por estar en ese top 8 de la Liga ACB, aplazado en su día por la participación del Tenerife en la Final Four de la Basketball Champions League (BCL), Mills comandó el acierto local desde el perímetro, especialmente durante el segundo cuarto para irse al descanso con 55-43 a su favor y luciendo 21 puntos el casillero del veterano base australiano.

Sin embargo, el Joventut mejoró mucho en el tercer periodo y culminó su remontada (79-80) al inicio del siguiente acto tras un triple de Guillem Vives. Entonces salieron al rescate local Wesley van Beck y Tim Abromaitis para dar otro arreón, a lo que respondió la 'Penya' con entereza hasta empatar (90-90) con un triple de Jabari Parker a 8.0 de la conclusión.

La responsabilidad aurinegra fue después para Mills, objeto de falta y que metió sus tiros libres quedando 6.6 por agotar en el reloj de partido. Los visitantes atacaron, Cameron Hunt se ganó hueco en el poste bajo ante Bruno Fitipaldo y anotó a tablero el 92-92. Con 1.5 por gastar, Fitipaldo pudo evitar la prórroga sobre la bocina, pero su tiro rebotó y se salió.

Para resarcirse, Fitipaldo estiró al Tenerife empezando la prórroga, si bien reaccionaron los de Badalona gracias a Hunt y luego el tapón de Ricky Rubio en el último lance, a Jaime Fernández, selló un triunfo vital para sus aspiraciones ligueras, habiendo asegurado su presencia en 'playoffs' con balance de 20-11; en cambio, el Tenerife tiene un balance de 17-15.