Justin Robinson y Darío Brizuela en el partido del Barça contra el Estrella Roja de Euroliga en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este martes (21.00 horas/Movistar+) al Fenerbahce Tarfin Istanbul en el Palau Blaugrana en la decimocuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo directo entre dos equipos empatados en la clasificación y marcado por el regreso de Sarunas Jasikevicius, Will Clyburn y Sertac Sanli a la que fue su casa, así como por la necesidad blaugrana de frenar su mala racha como local pese a las sensibles bajas que arrastra.

El conjunto dirigido por Aleksander Sekulic afronta el compromiso tras encadenar la pasada semana dos dolorosos tropiezos consecutivos ante su afición frente al Paris Basketball (86-89) y el Estrella Roja (100-103), este último resuelto en una agónica prórroga que dejó a los catalanes fuera del 'Top 4' después de haber enlazado previamente cinco triunfos seguidos.

Para cambiar esta dinámica, los 'culers' deberán imponer su potencial ofensivo --quinto mejor ataque del torneo con 90,2 puntos por encuentro-- frente a la tercera mejor defensa de la competición, un bloque otomano que apenas encaja 78,8 puntos de media. Sin embargo, el técnico esloveno deberá volver a recomponer su puzle ante la plaga de lesiones que golpea al vestuario.

A las bajas ya conocidas en el perímetro de su máximo anotador, Kevin Punter --fuera por un esguince de tobillo--, y de Umoja Gibson --con una lesión muscular en la pared abdominal--, se ha sumado el grave contratiempo en la pintura de Josh Nebo, tercer máximo reboteador de la Euroliga, quien estará entre tres y cuatro meses de baja tras sufrir una avulsión parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Además, Tosan Evbuomwan y Yoan Makoundou son duda, mientras que se espera el estreno del recién incorporado escolta Killian Hayes.

Ante este escenario de adversidad, Sekulic ha apelado en la previa a la cohesión del grupo y al empuje de la grada para sacar adelante el encuentro. "Tenemos que jugar juntos, el uno para el otro, para encontrar siempre una solución, independientemente de los retos o problemas que tengamos. Solo juntos podemos ganar encuentros", ha afirmado el preparador balcánico, que ha reclamado ser "más inteligentes en la última posesión del partido" y ha pedido a sus jugadores que den un paso al frente.

Enfrente estará un Fenerbahçe que presenta serias dudas lejos de Estambul, ya que acumula cuatro derrotas seguidas a domicilio y exhibe un pobre balance de 1-5 como visitante, el peor entre todos los equipos con récord positivo, tras caer la pasada jornada en la pista del Armani Olimpia Milan (78-70). El cuadro turco también llega mermado por las ausencias de larga duración de Nicolo Melli y Braxton Key, ambos operados recientemente, y la duda de Onuralp Bitim.

No obstante, 'Saras' Jasikevicius cuenta con un arsenal exterior liderado por Talen Horton-Tucker --encadenando cinco partidos con al menos diez puntos y 13 de valoración--, Wade Baldwin IV y el histórico Shane Larkin, un auténtico verdugo habitual del Barça que ya firmó varias actuaciones de MVP frente a los blaugranas en su etapa en el Anadolu Efes.

El componente emocional tendrá un peso especial en el partido porque Jasikevicius vuelve al Palau, donde brilló como jugador en dos etapas --conquistando la Euroliga de 2003-- y al que dirigió desde el banquillo entre 2020 y 2023 alcanzando tres 'Final Four' consecutivas, incluida la final de 2021. Junto al técnico lituano regresan dos exjugadores azulgranas: el pívot Sertac Sanli, que militó en el club entre 2021 y 2023, y el alero Will Clyburn, que defendió la camiseta del Barça la pasada temporada y está a solo una asistencia de alcanzar las 500 en su carrera en la competición.

Aunque el balance histórico global desde el año 2000 favorece claramente al Barça por 26-14, los precedentes más recientes invitan a la cautela en el bando local. El Fenerbahçe se impuso en los dos duelos de la pasada campaña --72-71 en Estambul con tiros libres decisivos de Baldwin y 78-82 en el Palau en febrero--, por lo que los de Sekulic necesitarán recuperar su solidez colectiva y el acierto exterior para silenciar el reencuentro con Jasikevicius y volver a la senda del triunfo en Europa.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson, Brizuela, Parra, Martin y Balcerowski --posible quinteto inicial--; Núñez, Ubal, Minaya, Umude, Nkamhoua, Kone y Hayes.

FENERBAHCE TARFIN ISTANBUL: Larkin, Baldwin IV, Horton-Tucker, Clyburn y Sanli --posible quinteto inicial--; Bingham, Juzang, Mahmutoglu, Forrest, Powell, Shields, Sargiunas y Bitim.

--ÁRBITROS: Hordov, Konstantinovs y Kardum.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 21.00/Movistar+.