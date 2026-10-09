El Barça da un paso atrás contra Zalgiris

El Barça da un paso atrás contra Zalgiris

El equipo blaugrana perdió en el Palau la cuarta jornada de Euroliga

Jonas Valanciunas, Zalgiris Kaunas y Olek Balcerowski, Barça, Euroliga
Jonas Valanciunas, Zalgiris Kaunas y Olek Balcerowski, Barça, Euroliga - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 22:44
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El Barça da un paso atrás contra Zalgiris

El equipo blaugrana perdió en el Palau la cuarta jornada de Euroliga

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça no pudo (81-88) con Zalgiris Kaunas este viernes en la cuarta jornada de la Euroliga, condenado en un mal último cuarto en el Palau que supone un paso atrás cuando empezaba a alimentar el optimismo con el nuevo proyecto de Aleksander Sekulic.

El equipo catalán recuperaba además efectivos con Josh Nebo y Tosan Evbuomwan, y tuvo una reacción que prometía hasta el cortocircuito del último parcial (16-33). Carsen Edwards (19 puntos), Jonas Valanciunas (12 puntos y 9 rebotes) y Dustin Sleva hicieron daño a un Barça que se queda 2-2 en la tabla.

Le costó el inicio del partido al equipo culé, pero reaccionó con la segunda unidad para mandar al descanso (41-39). El Barça fue corrigiendo y encontrando recursos, primero con dos triples de Justin Robinson y con una mejora defensiva después para cortar la sangría en la pintura de Azuolas Tubelis y Valanciunas.

Los estragos de Valanciunas los frenó Olek Balcerowski, pese a sus dos faltas, con tapones que calentaron al Palau y su equipo. Kevin Punter y Tyrese Martin soltaron las muñecas, pero también Edwards para un equipo lituano aún vivo. De nuevo el duelo de pívots apareció en el tercer cuarto, y otro paso al frente del Barça.

Los de Sekulic se fueron al último cuarto con la máxima a favor (65-55), con más defensa y rebote. Sin embargo, los puntos se secaron en el parcial definitivo para un Barça precipitado y sin ideas, buscando a un Robinson no tan inspirado como Edwards. El Barça perdió rápido su renta y Zalgiris culminó su remontada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 81 - ZALGIRIS KAUNAS, 88. (41-39, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson (20), Punter (9), Martin (6), Parra (4) y Balcerowski (7) --quinteto inicial--; Núñez (4), Brizuela (7), Gibson (3), Umude (6), Evbuomwan (8), Nkamhoua (3), Nebo (4).

ZALGIRIS KAUNAS: Edwards (19), Lee (5), Butkevicius (5), Sleva (14) y Valanciunas (12) --quinteto inicial--; Lo (4), Grigonis (12), Brown (2), Tubelis (8), Blazevic (-), Ulanovas (7).

--PARCIALES: 18-23, 23-16, 24-16, 16-33.

--ÁRBITROS: Nedovic, Petek y Thepenier. Eliminados por faltas Marin y Balcerowski.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

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