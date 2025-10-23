El Barça se hunde ante Zalgiris y pañolada en el Palau

Moses Wright (Zalgiris Kaunas) en acción en el partido contra el Barça en el Palau Blaugrana, en la Fase Regular de la Euroliga - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha sufrido este jueves una dura derrota en el Palau Blaugrana ante el Zalgiris Kaunas (73-88), en la sexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un partido en el que el equipo blaugrana fue una sombra de sí mismo, sin defensa ni acierto ofensivo, y en el que su afición acabó con pañoladas y cánticos contra la directiva.

Los de Joan Peñarroya, que habían ganado los últimos enfrentamientos directos ante el conjunto lituano, encajaron un serio correctivo desde el inicio. El Zalgiris dominó el primer cuarto (14-26) con el ex del ALBA Berlín Maodo Lo desatado desde el triple, pese a perder a su base titular, Nigel Williams-Goss, al minuto y medio por lesión. Y pese a una ligera reacción blaugrana al descanso, la segunda parte fue a peor.

Con un Barça sin ritmo, sin ideas ni contundencia atrás, el conjunto 'culer' se atascó en ataque y volvió a mostrar una preocupante fragilidad. Will Clyburn, fichado como referencia ofensiva y artífice de triunfos en lo que va de campaña, se marchó sin anotar (0 puntos), y solo Joel Parra y Tornike Shengelia sostuvieron por momentos a un equipo que no encontró fluidez ni en el tiro exterior ni en la pintura.

En el segundo cuarto, Parra lideró un conato de reacción con un 3+1 que encendió al Palau (24-38) y Shengelia llegó a colocar al Barça a siete puntos (37-44), pero los lituanos volvieron a escaparse antes del descanso (39-52) gracias al acierto de Deividas Sirvydis e Ignas Brazdeikis.

El tercer periodo fue un calco del primero y ello condenó a un mal Barça. Con un Zalgiris más intenso y concentrado que amplió su ventaja hasta los 25 puntos (48-73) con triples de Butkevicius, Sleva y el propio Lo, Shengelia veía una técnica por protestar en el que fue su mejor tramo de partido. La grada, cada vez más impaciente, empezaba a mostrar su descontento y el Barça se quedaba sin su caballo de Troya, sin su trampa.

Ya en el último cuarto, el Barça firmó un parcial de 9-0 (63-77) con Joel Parra como líder, pero la reacción fue efímera. Los triples de Maodo Lo y Sylvain Francisco cortaron cualquier esperanza local, y el tramo final se jugó entre el silencio y los pañuelos al aire. El marcador final, 73-88, reflejó la diferencia real entre ambos equipos.

Joel Parra, con 18 puntos, fue el más destacado del Barça junto a Shengelia (10+6 rebotes), mientras que Zalgiris contó con un Maodo Lo inspiradísimo (17 puntos y 5 triples) y un Sirvydis letal (13). El conjunto lituano mejora su balance a 4-2, mientras que el Barça cae a 3-3 tras una de sus actuaciones más preocupantes del curso en esta Euroliga.

El Palau despidió a los suyos con pitos y cánticos contra la gestión de la directiva azulgrana, en un clima de evidente malestar. El Barça tendrá que reaccionar pronto si no quiere que el runrún se instale definitivamente en una temporada que, a estas alturas, ya genera dudas, también en la Liga Endesa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 73 - ZALGIRIS, 88 (39-52, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (11), Punter (7), Clyburn (-), Shengelia (13) y Keita (-) --quinteto inicial--; Marcos (9), Parra (17), Norris (-), Cale (5), Hernangómez (2) y Vesely (9).

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss (4), Francisco (14), Butkevicius (2), Tubelis (8) y Birutis (4) --quinteto inicial--; Wright (10), Brazdeikis (4), Lo (20), Sleva (5), Rubstavicius (-), Sirvydis (14) y Ulanovas (3).

--PARCIALES: 14-26, 25-25, 15-23 y 19-13.

--ÁRBITROS: Radovic, Zamojski y Boubert. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 4.125 espectadores.