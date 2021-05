El Barça se queda sin Euroliga ante el Efes

Micic y Larkin coronan al cuadro turco por primera vez

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Barça cayó (81-86) este domingo en la final de la Euroliga ante el Anadolu Efes, celebrada en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania), primer título para los turcos, sustentados por el MVP de la competición y también de la 'Final Four', Vasilije Micic (25 puntos), y Shane Larkin (21).

Los de Sarunas Jasikevicius se quedaron a las puertas del mejor de los ingredientes para dar empaque a un proyecto nuevo. La Copa de Europa se le escapó a un Barça que no tuvo el control del partido en la segunda parte, a pesar de empezar con las señas de identidad que le devolvieron a una final continental 11 años después.

A la tercera Euroliga le faltaron piezas importantes. Mirotic (11 puntos y 9 rebotes) se entonó tarde al igual que Kuric (18), Calathes jugó poco y condicionado por su lesión ante el Milan y, pese a sus 23 puntos, Higgins falló más de lo habitual. Davies fue el mejor, pero en cambio fue de más a menos ante un Efes que tenía la lección aprendida de la final perdida ante el CSKA.

Aunque no es como se empieza, el inicio del Barça debió valer mucho más. Al menos en confianza y dinámica, el cuadro azulgrana sacó el juego que necesitaba la final pero no logró mantenerlo. Lo malo fueron los nervios, que atenazaron hasta las mejores muñecas. La tensión fue alta ya en el primer tiempo y así los porcentajes.

No había canasta segura si no era debajo del aro y en eso mandaron Davies y Sanli. El del Barça fue un auténtico titán, 10 puntos y 5 rebotes en el primer cuarto, al igual que la defensa azulgrana funcionó como pedía 'Saras' tras la semifinal. Sin embargo, al otro lado no hicieron justicia esas defensas, apenas algo Higgins y Calathes dejaba síntomas de no estar al 100%.

El director de orquesta azulgrana, lesionado en los últimos minutos ante el Milan, tuvo menos protagonismo del deseado por sus compañeros. Pau Gasol, en su primera final de Euroliga, dejó buenos minutos, pero en medio de la guerrilla los puntos estaban muy caros. El Barça dilapidó una buena renta en el segundo cuarto (25-15), cayendo en los nervios que habían atenazado a los turcos.

El Barça entró en un bucle de no meter ni una y el Efes cogió el mando de la final al descanso (36-39). En la reanudación, el Barça volvió con Kuric, pero seguían sin llegar los puntos. Higgins sí entonó algo más la muñeca, pero fue Micic quien se soltó la melena tras irse al vestuario con solo cuatro puntos.

La irrupción del MVP tuvo el efecto llamada de despertar a Mirotic en el Barça, con sus primeros puntos en la final. Bolmaro, clave ante el Milan, también remó, pero Micic hizo grande el bache azulgrana mediado el tercer cuarto (41-52). Higgins tiró del carro, pero con el serbio enchufado el panorama pintaba muy del Efes.

Las últimas jugadas del tercer cuarto, cuando el Barça parecía incluso bajar los brazos, Mirotic cambió la cara a los suyos, con dos canastas seguidas, aunque la segunda no subió por las cuentas de los árbitros dudando del reloj. El hispano-montenegrino, Bolmaro y Dacies pusieron a tiro al Barça pero llegó el momento decisivo y ahí, tanto Larkin como Micic fueron letales entrando a matar.

La defensa del Barça no pudo parar a las dos figuras de un Efes que, tras caer en la última final celebrada, la de 2019 ante el CSKA, dieron la revancha a los de Ataman. El Barça se quedó en la orilla, aunque mejor que nunca en la última década, para aspirar a más tras solo un año con Jasikevicius y sin tiempo de lamentarse ya que el martes empiezan los 'Playoff' de la Liga Endesa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 81 - ANADOLU EFES, 86. (36-39, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Calathes (-), Higgins (23), Mirotic (11), Claver (2) y Davies (17) --quinteto inicial--; Hanga (-), Bolmaro (7), Smits (-), Abrines (2), Gasol (1), Kuric (18).

ANADOLU EFES: Larkin (21), Micic (25), Simon (4), Singleton (4) y Sanli (12) --quinteto inicial--; Beaubois (3), Moerman (6), Anderson (-), Dunston (6), Pleiss (5), Balbay (-).

--PARCIALES: 22-15, 14-24, 22-26, 23-21.

--ÁRBITROS: Pukl, Latisevs y Vilius. Eliminado por faltas Davies.

--PABELLÓN: Lanxess Arena.