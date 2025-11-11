El Barça quiere abrir la era post Peñarroya con victoria en Múnich

Archivo - Willy Hernangomez y Johannes Voigtmann durante el último duelo entre Barça y Bayern - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este miércoles (20.30 horas) al Bayern de Múnich en el SAP Garden, en la décima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con los blaugranas queriendo dejar atrás la era Peñarroya, despedido el pasado domingo, con un triunfo frente al conjunto bávaro que se encuentra en un gran momento tras ganar sus últimos cinco encuentros.

Las sonrojantes derrotas ante el Real Madrid en Euroliga (92-101) y frente al Bàsquet Girona en la Liga Endesa (96-79) pusieron fin a la etapa de Joan Peñarroya en el banquillo. La directiva blaugrana prescindió de los servicios del técnico egarense con el objetivo de cambiar el rumbo de una sección que va de capa caída y que afronta su tercer cambio de entrenador en tres años.

Desde la marcha de Sarunas Jasikevicius en 2023, el equipo 'culer' se encuentra en una travesía en el desierto, sin haber logrado ningún título importante y muy lejos de los mejores conjuntos de Europa. El nombre del nuevo entrenador aún se desconoce, con el regreso de Xavi Pascual como una posible opción, pero lo que está claro es que el elegido tendrá mucho trabajo por delante.

En ningún caso se espera que se anuncie antes de este duelo frente al Bayern, por lo que Òscar Orellana asumirá el mando del banquillo de forma interina. El que era técnico asistente de Joan Peñarroya estará al frente del conjunto blaugrana, que necesita el triunfo para cortar la racha de tres derrotas consecutivas y mantenerse al menos en puestos de 'Play-In'.

Enfrente estará el Bayern, que está igualado en la clasificación con el Barça con un récord de cinco victorias y cuatro derrotas, en el que está siendo el primer curso del técnico canadiense Gordon Herbert. El campeón del mundo con la selección alemana en 2023 no tuvo un inicio fácil, pero ha logrado la victoria en sus últimos cinco encuentros, tres de ellos en Euroliga.

Todo ello a pesar de las numerosas bajas con las que cuenta el conjunto bávaro. Una de ellas es la del exbase blaugrana Rokas Jokubaitis, quien sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda en el pasado Eurobasket. El jugador lituano era una de las nuevas incorporaciones del equipo alemán, que en su lugar firmó a Spencer Dinwiddie.

El exterior estadounidense, quien llegó procedente de los Charlotte Hornets de la NBA, debutó la pasada jornada en Euroliga en la victoria frente al Paris Basketball por 82-86. Este fue el tercer triunfo consecutivo en la máxima competición europea tras haber vencido en Múnich al Real Madrid (80-94) y a la Virtus de Bolonia (86-70).

En el choque frente al conjunto italiano el escolta alemán Andreas Obst (21 puntos) fue el gran protagonista, como ya sucedió en el último duelo frente al Barça en Alemania. El reputado tirador anotó 11 triples, récord de la competición, liderando el contundente triunfo bávaro por 100-78.

La defensa blaugrana tendrá que estar muy atenta al jugador alemán, como ya hizo (6 puntos) en el último duelo en el Palau Blaugrana, aunque terminó en una ajustada derrotada por 101-102. El equipo del interino Òscar Orellana buscará dejar atrás la era de Joan Peñarroya y sumar un triunfo que permita al Barça permanecer al menos en puestos de 'Play-In'.

Òscar Orellana, que asume de manera interina el control del equipo, aseguró a los medios en la previa del duelo que el principal objetivo del equipo es centrarse únicamente en el próximo reto. "Nosotros, como equipo, hemos hablado y lo importante es que se ponga el foco en ganar el partido", valoró.

"Es importante que estén a su máximo nivel y que todos den un paso adelante en sus responsabilidades, tanto el cuerpo técnico como los jugadores", remarcó Orellana antes de añadir que han apelado a la "responsabilidad individual, la responsabilidad como equipo y el compromiso con el club" para intentar ganar en Múnich.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BAYERN DE MÚNICH: Dinwiddie, Obst, Mike, Lucic y Gabriel --posible quinteto inicial-- Da Silva, Rathan Mayes, Kratzer, Jessup, Hollatz, Mccormack y Baldwin.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Laprovittola y Parra.

--ÁRBITROS: Latisevs, Kardum y Baki.

--PABELLÓN: SAP Garden.

--HORA: 20.30/Movistar+.