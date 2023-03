El Barça recupera el pulso a la Euroliga

Mirotic y Vesley eclipsan a Campazzo en un triunfo culé obligado para afianzar el 'Top 4'



MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça superó (85-79) este viernes al Estrella Roja en la jornada 29 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, con un buen inicio de último cuarto y templanza para no caer por tercer encuentro seguido en competición europea y recuperar así el ritmo en la lucha por el 'Top 4' de la tabla.

El equipo de Sarunas Jasikevicius aguantó la entrada en calor de Facundo Campazzo (24 puntos) en la segunda parte y dejó un triunfo importante en el Palau, para ponerse 19-10 y recuperar la tercera plaza aunque empatado con el Mónaco. Nikola Mirotic y Jan Vesely, con 21 puntos cada uno, fueron decisivos en los locales.

Con la urgencia de las dos derrotas la pasada semana, el Barça cumplió de inicio en ataque y defensa, con los triples de Abrines y forzando pérdidas en los serbios. Bentil se escapó de esa maraña local y mantuvo a un Estrella Roja que vivió encontrando el juego interior ante la falta de acierto por fuera.

La rotación no sentó bien a los de 'Saras' y el cuadro visitante tuvo su momento en el segundo cuarto. Sin embargo, entre el 4 de 4 de Abrines de tres, Mirotic y Vesley pusieron de nuevo al mando a un Barça que descuidó una renta más jugosa camino al descanso (40-36). Mitrovic fue quien tiró del carro visitante.

Sin la pegada de Campazzo o Vildoza, el cuadro serbio vio alejarse a un Barça que sí las metía. Satoransky y Mirotic abrieron brecha en la reanudación, pero el 'Facu' no tardó en entrar en calor. El ex del Real Madrid enchufó tres triples seguidos y a Abrines no le entró el quinto, más igualado el luminoso (50-48).

La maraña pasó a ser serbia y el cuadro culé se enredó en pérdidas que le costaron la renta de cara al último cuarto (57-57). 'Saras' pidió dureza a los suyos pero fue la defensa visitante la que funcionó, haciendo buenos los 11 puntos de Campazzo en el tercer cuarto. Vesley y Mirotic dieron otro tirón al juego azulgrana, aunque el Barça tuvo que sudar la victoria espantando fantasmas.

Los locales, acusados muchas veces por su técnico de no matar partidos, remataron el encuentro con buenas acciones de Jokubaitis, más recursos que los de Dusko Ivanovic, encomendados al 'Facu'. Un triple de Kalinic devolvió la sonrisa en Euroliga al Barça, mientras el Estrella Roja ve a tres triunfos el 'Top 8'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 85 - ESTRELLA ROJA, 79. (40-36, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Laprovittola (3), Satoransky (13), Abrines (12), Mirotic (21) y Sanli (2) --quinteto inicial--; Vesely (21), Kalinic (5), Tobey (-), Kuric (-), Jokubaitis (8), Paulí (-), Da Silva (-).

ESTRELLA ROJA: Campazzo (24), Vildoza (7), Lazarevic (-), Bentil (11) y Martin (2) --quinteto inicial-- Mitrovic (11), Petrusev (12), Ivanovic (6), Markovic (6).

--PARCIALES: 18-15, 22-21, 17-21, 28-22.

--ÁRBITROS: Radovic, Paternico y Balak. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.