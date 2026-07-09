El Basket Leganés se refuerza con Elena Rodríguez

Elena Rodríguez, durante un entrenamiento con el Valencia Basket. - VALENCIA BASKET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Basket Leganés ha anunciado la incorporación para el próximo curso de la jugadora española Elena Rodríguez, pívot de 23 años y 1,90 metros de altura, y que "destaca por su fortaleza física, su capacidad reboteadora y su intensidad en ambos lados de la pista".

Así la describió este jueves su nuevo club en un comunicado oficial. "La pívot española llega a nuestro club tras completar una gran temporada en el Baxi Ferrol, donde fue una pieza importante en un equipo que volvió a firmar una campaña brillante tanto en la Liga Femenina Endesa como en competición europea", añadió la nota de prensa.

"Formada en el baloncesto español, ha desarrollado una trayectoria ascendente que la ha llevado a consolidarse en la Liga Femenina Endesa gracias a su trabajo, regularidad y compromiso", apuntó el Leganés.

La pasada campaña en el equipo ferrolano disputó "una gran cantidad de minutos en una de las plantillas más competitivas de la competición", según la nota. "Su capacidad para aportar equilibrio en la pintura, proteger el aro y sumar tanto en ataque como en defensa la convierten en una incorporación de gran valor para nuestro proyecto", indicó el texto.

"La llegada de Elena supone incorporar una jugadora con experiencia en la máxima categoría, carácter competitivo y una gran ética de trabajo. Su intensidad, compromiso y capacidad para adaptarse a las necesidades del equipo encajan perfectamente con la identidad que queremos seguir construyendo", subrayó el Leganés acerca de su futuro.

"Estamos convencidos de que su presencia reforzará nuestro juego interior y aportará solidez a una plantilla que continúa creciendo con el objetivo de seguir consolidándose", se refirió el texto de prensa a la continuidad del equipo madrileño en la LF Endesa.

"Seguimos sumando talento nacional a un equipo que combina continuidad, juventud y experiencia para afrontar una temporada muy especial. La campaña 2026-27 coincidirá además con el 20º aniversario de Basket Leganés, un año que afrontamos con la ilusión de seguir creciendo junto a nuestra afición y de continuar escribiendo nuevas páginas en la historia del club", zanjó el comunicado 'pepinero'.