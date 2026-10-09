El Baskonia paga su desacierto exterior en su partido 700

Kenneth Faried con el Kosner Baskonia - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha caído este viernes ante el Besiktas (84-92) en la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un partido, el número 700 de los vascos en la máxima competición continental, en el que se vio lastrado por las pérdidas de balón y el desacierto desde la línea de tres y que le hace caer a la parte baja de la tabla.

Los vitorianos, por detrás durante casi toda la primera mitad, consiguieron marcharse al descanso por delante, una renta que, sin embargo, le duró poco. La buena actuación del dominicano Chris Duarte, con 23 puntos y 31 de valoración, le mantuvo en la pelea, sobre todo por su impecable 15 de 15 en tiros libres, los mismos que consiguieron anotar los visitantes en todo el encuentro en 17 intentos.

Frente a ello, el sorprendente 33 de 42 del cuadro baskonista desde la línea de personal, que no bastó para ganar. Su raquítico 3 de 19 en triples y la falta de fluidez le pasaron factura y acabaron suponiendo su tercera derrota en la competición.

En el Fernando Buesa Arena, donde hace justo una semana habían cosechado su primer triunfo continental del curso ante el Emporio Armani Milano (86-76), los de Paolo Galbiati -que descartó al escolta estadounidense Markus Howard- marcharon a remolque desde el parcial de 0-5 con el que sorprendieron en el inicio los turcos, que además se emplearon a fondo en defensa.

De hecho, el conjunto vitoriano, con un pobre porcentaje en tiros de campo, se mantuvo en la pelea desde la línea de personal, al firmar 14 de los 18 tiros libres de los que gozó con AJ Lawson y Chris Duarte como principales anotadores, todo en un primer parcial en el que apenas consiguió anotar tres canastas. Los de Dusan Alimpijevic, que forzaron diez faltas en los primeros diez minutos, cerraron el parcial con un +8 y 16 puntos del banquillo.

Sin embargo, un 8-0 de salida culminado con el primer triple del duelo, obra de Lawson, permitió a Baskonia empatar (28-28). Un 3+1 de Anthony Brown hizo despegar de nuevo al conjunto otomano (28-32), aunque la ventaja se le escapó cuando se acercaba el descanso.

Siete puntos en los últimos dos minutos, en los que Besiktas no logró anotar, pusieron por delante a los locales por primera vez, después de que Stefan Joksimovic, sobre la bocina, se encontrarse con una canasta que establecía el 51-49 antes de encarar el túnel de vestuarios.

En la reanudación, el intercambio de tiros mantuvo la renta para los vascos hasta que dos triples seguidos del base estadounidense Scottie Wilbekin -6 de 13 en tiros de tres- ayudaron al equipo turco a desequilibrar la balanza (59-65). Duarte, con cinco puntos seguidos, redujo la diferencia (67-68), y dos tiros libres finales también de su cosecha dejaron todo por decidir para el último cuarto (71-73).

Fue también el dominicano el que cortó casi tres minutos sin anotar de los de Paolo Galbiati en el comienzo del parcial definitivo -dos puntos desde la línea de personal-, donde las defensas se impusieron a los ataques. Un triple lejano del mismo protagonista puso fin a un parcial de 2-10 que parecía liquidar la contienda, y Rodions Kurucs apretaba la lucha (78-85).

Sin embargo, Wilbekin, que cerró el duelo con su sexto triple y 24 puntos en total, finiquitó la contienda, que supone la tercera derrota en la competición de los baskonistas, ahora penúltimos de la Fase Regular (1-3).

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 84 - BESIKTAS, 92 (51-49, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons (8), Sedekerskis (2), Stewart (7), Lawson (10) y Faried (10) --quinteto inicial--; Duarte (23), Joksimovic (6), Kurucs (5), Spagnolo (-), Baugh (9) y Santos (4).

BESIKTAS: Dotson (14), Nowell (12), Brown (9), Omoruyi (2) y Gabriel (14) --quinteto inicial--; DeJulius (4), Morgan (3), Birsen (2), Wilbekin (24), Korkmaz (2) y Zizic (6).

--PARCIALES: 20-28, 19-12, 20-24 y 13-19.

--ÁRBITROS: Javor, Bissuel y Silva. Eliminaron a Wenyen Gabriel y Devon Dotson por faltas personales.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.