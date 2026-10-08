Chris Duarte durante un partido del Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Baskonia quiere hacerse fuerte en el Buesa Arena

El equipo vitoriano quiere enderezar su inicio en la Euroliga con su segunda victoria ante el Besiktas

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia buscará este viernes (20.30 horas) su segunda victoria en la Fase Regular de la Euroliga en la visita al Fernando Buesa Arena del Besiktas turco, frente al que espera coger el ritmo y la regularidad necesarias para aspirar a cotas ambiciosas.

El equipo vitoriano no quiere repetir lo sucedido la pasada campaña cuando un mal inicio, con derrota en sus seis primeros partidos, le condenó prácticamente ya el resto de temporada en la máxima competición continental. De momento, va algo mejor tras estrenar la semana pasada su casillero de victorias al batir en su feudo de la calle Zurbano al Emporio Armani Milano italiano de forma clara (86-76).

Ahora, el objetivo del actual campeón de la Copa del Rey es empezar a hacerse fuerte ante su público, donde en los últimos años más regular ha sido, para ir cogiendo confianza en su juego y alejarse de la irregularidad de la pasada campaña.

Con la obligatoria mejora a domicilio como gran asignatura pendiente, el equipo que entrena Paolo Galbiati sabe de la importancia de no dejar escapar triunfos del Buesa Arena, sobre todo ante rivales teóricamente más asequibles como el Besiktas, que más de 13 años después pasará por Vitoria donde cayó claramente por 77-51, derrota que repitió en casa (73-83). Ganar al conjunto turco y la semana que viene en el inicio de una nueva doble jornada al Dubai BC en el tercer partido seguido como local, serviría de refuerzo para los baskonistas.

El Baskonia sigue tratando de acoplar lo antes posible sus piezas y llega a este cuarto duelo europeo con buen ánimo tras una contundente victoria en casa en la Liga Endesa ante el FIATC Girona donde su ataque estuvo inspirado superando ampliamente el centenar de puntos para ganar por 40 puntos (110-78).

Una de las buenas noticias de las últimas dos alegrías ha sido la buena incorporación del pívot brasileño Marcio Santos, que ha dado algo más de empaque a un juego interior que no estaba del todo sólido en un equipo que espera rayar al nivel defensivo de la visita del Armani Milano para aumentar sus opciones.

Y es que enfrente tendrá a un Besiktas que llegó a última hora a esta Euroliga como sustituto del AS Monaco y como subcampeón de la Eurocup, pero que está compitiendo bien y que se presentará en el Buesa Arena con una media de 95 puntos por partida, aunque eso no se ha traducido del todo en forma de victorias con un balance de 1-2 como los baskonistas.

El conjunto de Estambul ha perdido sus dos partidos en casa, ambos ante rivales de la Liga Endesa como el Valencia Basket (96-98) y el Barça (82-95), y su único triunfo llegó a domicilio ante el Maccabi Tel Aviv israelí por un claro 93-109 con liderazgo de Scottie Wilbekin y Anthony Brown, dos de los jugadores importantes de un Besiktas que tiene otras piezas a seguir como el pívot croata Ante Zizic y con un ex de Baskonia el año pasado como Eugene Omoruyi.

"El Besiktas es un muy buen equipo. Tienen dos jugadores para cada posición y con talento, tienen una plantilla muy, muy interesante. Nosotros estamos lejos de donde soñamos estar, pero está bien y tenemos que seguir trabajando y mejorando", remarcó Galbiati en la web del conjunto vitoriano.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Duarte, Stewart, Lawson y Faried --posible quinteto inicial--; Santos, Baugh, Spagnolo, Kurucs, Sedekerskis, Howard, Joksimovic y Frisch.

BESIKTAS: Dotson, Nowell, Brown, Morgan y Zizic --posible quinteto inicial--; Ugurlu, Birsen, Wilbekin, Omoruyi, Korkmaz, Gabriel y DeJulius.

--ÁRBITROS: Javor, Bissuel y Silva.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/M+ Baloncesto 2.