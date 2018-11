Publicado 14/11/2018 18:54:02 CET

El Baskonia, a revivir a costa del colista

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kirolbet Baskonia visita este jueves al Buducnost Voli Podgorica en el Moraca --19.00 horas/Movistar Deportes-- en la séptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo clave para los baskonistas ya que deberían aprovechar su visita al colista, que no obstante en su casa ofrece cierta resistencia, para revivir en la competición.

Ante el Fenerbahçe, en el Fernando Buesa Arena que será escenario de la próxima 'Final Four', el Baskonia peleó ante el potente equipo turco pero acabó perdiendo (72-74). No obstante, el equipo compitió y ahora, ante un equipo 'cenicienta' que no ha ganado todavía en esta Euroliga, quiere vencer para acercarse a la zona media de la tabla.

De momento, los de Pedro Martínez suman sólo dos victorias en seis partidos, aunque una de ellas la lograron una pista complicada como es la del Zalgiris Kaunas (79-87). Y difícil también será asaltar el Moraca, por mucho que el Buducnost Voli Podgorica no haya sido capaz de ganar en casa a Olimpia Milan, Maccabi, Panathinaikos o Zalgiris.

Sin duda, el serbio Aleksandar Dzikic tiene entre ceja y ceja lograr la primera victoria en la máxima competición europea para hacer historia cuanto antes. Para ello, intentará que Earl Clark, Nemanja Gordic o Edwin Jackson, sus máximos anotadores, den un paso más al frente y poder superar la barrera de los 70 puntos anotados que se les está resistiendo en los últimos cinco duelos.

Además, Baskonia llega a Montenegro tras ser vapuleado por el MoraBanc Andorra (93-73) en la última jornada de la Liga Endesa, y sin Jayson Granger, lesionado. Duro tropiezo para los baskonistas, que intentarán reponerse cuanto antes tanto en la competición doméstica como aprovechar esa sensación de rabia en esta Euroliga a la que, con una victoria, se reengancharían.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BUDUCNOST VOLI PODGORICA: Popovic, Gordic, Sehovic, Clark, Omic --posible cinco inicial--; Jackson, Ivanovic, Barovic, Clarke, Ilic, Nikolic.

KIROLBET BASKONIA: Huertas, Hilliard, Shields, Shengelia, Poirier --posible cinco inicial--; Penava, Vildoza, Voigtmann, Janning, Diop, Garino.

--ÁRBITROS: Latisevs (LET), Paternico (ITA) y Papapetrou (GRE).

--PABELLÓN: Moraca.

--HORA: 19.00 horas/Movistar Deportes.