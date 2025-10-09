Valencia Basket-Hapoel, Manresa-Hapoel Jerusalem y La Laguna-Bnei, declarados de alto riesgo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riegos los partidos entre el Baxi Manresa y el Hapoel Jerusalem, entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel-Aviv y entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya, todos ellos con equipos israelíes visitando España y por la posible tensión que se pueda generar tras lo sucedido en La Vuelta.

El encuentro entre el Baxi y el Hapoel Jerusalem, correspondiente a la Eurocup de baloncesto, se disputará el miércoles 15 de octubre en el Pavelló Nou Congost de Manresa, mismo día en el que el Hapoel Tel-Aviv visitará al Valencia Basket en el Roig Arena en la Euroliga. Un día, en la FIBA Champions League, será el Bnei Herzliya el que rinda visita a La Laguna Tenerife en el Pabellón Santiago Martín.

La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio, recordó el Ministerio del Interior.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en los referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.