Berrocal: "Es importante que los jugadores den pasos adelante"

El entrenador de Movistar Estudiantes, Josep María Berrocal, analizó la mala racha en la que está inmerso el conjunto madrileño y alabó el buen rendimiento de algunos jugadores, ya que "es importante" que den "pasos adelante", aunque todos quieren "competir para ganar", algo para lo que el parón, "coger energía", ha venido muy bien.

"Es importante que los jugadores den pasos adelante. Ahora mismo Ludde lo está dando, Víctor algún partido ha dado ese paso, Nik ha vuelto a jugar bien la lesión, Darío está jugando a un grandísimo nivel y cada día está un poco más asentado en la liga... Hay muchas cosas que suman, pero al final trabajamos para competir y para ganar. Que Darío sea el segundo máximo anotador está muy bien, pero él mismo está seguro de que quiere ganar. Todos queremos ganar y eso es lo más importante", comentó Berrocal en una entrevista a Europa Press.

Los estudiantiles son decimosextos en ACB, con un balance de 2-7, y el técnico catalán reconoce que "no es lo que esperaba", pero "es la realidad" y el "reto" es adaptarse "a lo que viene cada vez". "El que es capaz de adaptarse y de ajustar eso cuanto antes es el que tiene más opciones de éxito. Ahora mismo nos queda mucha liga por delante y si nos centramos solo en lo que hemos venido haciendo mal, te vas a poner triste y no vas a avanzar", añadió respecto al momento de bajo rendimiento.

"Lo que está fallando son temas de baloncesto. En este deporte, cuando va mal y pierdes, puedes entrar en un estado anímico que no te ayuda suficiente, porque has afrontado partido, te has quedado cerca y has perdido. Básicamente es la defensa. Si en esta liga no estás en defensa no ganas. Hay muchos partidos que si no estás bien al rebote defensivo... Puedes hacer una gran defensa, pero si te cogen el rebote... Hay cosas en concreto en la defensa que tenemos mucho margen de mejora y tenemos que hacerlo ya", señaló Berrocal.

El técnico, en su primer año dirigiendo Estudiantes, cree que el baloncesto funciona como "prepararte para un examen". "No siempre sacas nota en los exámenes porque hayas estudiado mucho. Hay que estudiar pero luego hay que reflejarlo y hacerlo en el partido", agregó. "Algunos tenemos que dar un paso adelante, lo hemos dado unos cuantos, vamos a sumar más gente en ese paso y cuanto más sumemos en ese paso el equipo va a mejorar", manifestó con optimismo sobre el futuro.

"CUANDO NO TE SALEN TAN BIEN LAS COSAS, PARECE QUE TODO ES NEGATIVO"

"Nosotros llegamos a puntos, metemos puntos contra grandes equipos que reciben pocos puntos muchas veces. Todo pasa por tener una mentalidad defensiva y en esa defensa hemos dado un paso, básicamente en Canarias, de cosas que buscamos, y eso hay que rematarlo con el rebote defensivo, porque en un partido de ochenta puntos, 10-14 puntos son de rebote, esa es la diferencia de estar cerca en los partidos", matizó aludiendo al rebote defensivo como una de las principales carencias.

Pero a parte de los temas puros de baloncesto, que tienen que ver con la técnica y la táctica, también "la cabeza marca mucho en el día a día", porque "cuando estás en positivo, todo parece más fácil, y cuando no te salen tan bien las cosas, parece que todo es negativo". "Este parón nos ha servido para coger la energía que nos falta y pienso que vamos a llegar bien para el domingo", admitió respecto al parón de selecciones, que aporta "calma", "pausa", "para coger energía y pensar un poquito qué puedes hacer mejor para la vuelta".

"La dinámica la vamos a cambiar haciendo mejores cosas. Si todas esas cosas que no estamos haciendo lo suficientemente bien las mejoras, llega el partido y esos 15 puntos de cosas puedes mejorarlos y los bajas a 10 o a cinco, eso también te va a dar confianza, que te va a permitir hacer mejor las cosas y te va a dar la opción de ganar", confesó Berrocal, que en el partido frente a Gran Canaria, se queda con que "ha falta de un minuto" estuvieron "a tres puntos" con posesión a favor. "Eso, jugando fuera de casa, quiere decir que has hecho muchas cosas buenas", añadió.

"Al final es cinco contra cinco, pero lo que importa, más que entrenar, es competir. Si tenemos la mentalidad propia como para competir, este cambio de esa mentalidad puede ser el domingo ganando y eso es lo que todos buscamos", afirmó.

"BURGOS TIENE GENTE CON MUCHO TALENTO"

Berrocal confirmó que "Sutton va a jugar seguro" ante Burgos este domingo, a no ser que sufra "alguna recaída de su espalda". "A día de hoy no ha jugado como a todos nos gustaría, él el primero, pero ahora está con mucha ilusión, con muchas ganas". El ala-pivot estuvo lesionado pero ahora "ha perdido peso, está bien". "Está claro que lo necesitamos. Jugar en un equipo profesional con tres pivots, Vicedo nos ayuda porque juega en dos posiciones, no es lo mismo que con cuatro", confesó respecto al inicio de temporada del Estudiantes.

"La clave para el domingo ante Burgos estará en defensa, en controlar el rebote, en controlar a jugadores importante como Frazier y Fitipaldo, que son sus generadores del juego. Pero hablo de defensa colectiva del equipo. Burgos tiene gente con mucho talento, Huskic está jugando a un gran nivel, Kravtsov que lo tuve el año pasado... Tienen mucho talento y muy buenos jugadores", analizó al rival del domingo en ACB.

El técnico catalán cree que "al final hay que jugar en equipo y defender en equipo", porque no han perdido "muchos partidos por un solo jugador", sino que las derrotas han sido "como equipo". "De hecho, la conclusión es que te diría casi lo mismo que si viene la 'Penya' o Manresa", concluyó.