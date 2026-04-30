Burgos acogerá la Final a 6 que coronará al primer campeón de la historia de la Liga U - ACB PHOTO

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Final a 6 de la primera edición de la Liga U se disputará del 15 al 17 de mayo en el Polideportivo El Plantío de Burgos, donde Real Madrid, Barça Atlètic, Casademont Zaragoza y Burgos Grupo de Santiago ya tienen billete para los cruces por el título y esperan a los dos ganadores del 'play-in' del 9 y 10 de mayo

La competición Sub 22 de formación, organizada de forma conjunta por la ACB, la Federación Española de Baloncesto (FEB) con el apoyo del CSD y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, desveló que Burgos decidirá al primer campeón de la historia de la competición.

Puesta en marcha esta temporada 2025-26, la Liga U, que pondrá las entradas gratuitas para El Plantío hasta completar aforo, nació con el objetivo de compaginar la formación académica y la competición deportiva al máximo nivel en los jugadores de hasta 22 años de los clubes de la Liga Endesa.

Con la colaboración del Ayuntamiento, la capital burgalesa reunirá durante tres días al mejor talento de formación del baloncesto español. El Plantío, con capacidad para más de 2.500 espectadores, acogerá los seis partidos que definirán el primer podio de la Liga U.

La acción arrancará el viernes 15 de mayo con los dos cuartos de final. Casademont Zaragoza se medirá al vencedor del cruce Valencia Basket - Gran Canaria, mientras que Burgos Grupo de Santiago se verá las caras con quien salga del Fundación CB Canarias - Bàsquet Girona. El sábado 16 de mayo será turno de las semifinales, con la entrada en escena de Real Madrid y Barça Atlètic, los dos primeros clasificados del Grupo A, que acceden directamente a esta ronda.

Los blancos enfrentarán al ganador del cuarto de final que juegue Burgos Grupo de Santiago, y el Barça Atlètic al vencedor del cuarto que dispute Casademont Zaragoza. El primer título de la Liga U se decidirá el domingo 17 de mayo. Antes de la final, el tercer y cuarto puesto completará el primer podio de la competición.

"La Final a 6 marcará el cierre de la primera temporada de la Liga U, un proyecto pionero que refleja una forma de entender el deporte. Hablamos de una apuesta decidida por cuidar el talento joven, impulsada por la acb y la Federación Española de Baloncesto, muy bien acogida por los clubes y respaldada con una inversión pública de 15 millones de euros en tres temporadas", dijo el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

"Desde el Consejo Superior de Deportes defendemos esta competición como un instrumento estratégico de país: la Liga U es la prueba de que España apuesta por su talento y lo protege con políticas públicas sólidas y proyectos con visión de futuro", añadió.

Además, el presidente de la ACB, Antonio Martín, agradeció la acogida a Burgos y citó a todos en la fiesta del baloncesto. "Vamos a vivir una fiesta del baloncesto de formación y estoy seguro de que la afición burgalesa, que siempre responde, disfrutará mucho del talento del futuro de nuestro deporte y hará que este sea un evento histórico e inolvidable", afirmó.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, se mostró impaciente por presenciar el final de "una primera temporada emocionante". "Estamos expectantes por disfrutar de esta celebración de nuestro baloncesto de formación, y por nuestra experiencia, sé que la respuesta del público de Burgos convertirá esta Final a 6 en un gran éxito", terminó.