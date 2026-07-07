Caleb Homesley refuerza el juego exterior del Casademont Zaragoza

Archivo - Caleb Homesley, durante su etapa en el Dreamland Gran Canaria. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha anunciado la incorporación del escolta estadounidense Caleb Homesley, de 29 años y 1,98 metros de altura, para reforzar su juego exterior "con puntos" y "físico" porque su nuevo jugador atesora "experiencia europea y capacidad para asumir responsabilidad ofensiva".

Así lo indicó este martes el propio club rojillo en un comunicado oficial. "Homesley llega tras una trayectoria consolidada en el baloncesto europeo, con experiencia en competiciones de máximo nivel nacional e internacional", añadió la nota de prensa.

"Formado en Liberty University, inició su carrera profesional en la NBA G League con Erie BayHawks antes de dar el salto a Europa, donde ha defendido las camisetas de Hamburg Towers, Zenit San Petersburgo, Tofas Bursa, Dreamland Gran Canaria y Bahçesehir Koleji", resumió la nota.

"El nuevo jugador rojillo ya conoce la Liga Endesa tras su etapa en Dreamland Gran Canaria durante la temporada 2024-25, en la que disputó 34 partidos y promedió 13,1 puntos, 1,9 rebotes, 2,2 asistencias y 11,3 de valoración en menos de 20 minutos por encuentro", subrayó el texto.

Esa experiencia, acorde al comunicado, "le permitió mostrar su capacidad anotadora, su amenaza desde el perímetro y su facilidad para generar puntos en diferentes situaciones de juego, siendo nominado al MVP de la 19ª Jornada de Liga ACB de esa temporada, alcanzando 32 créditos de valoración total", precisó el Basket Zaragoza.

Durante el curso pasado disputó la Eurocup con el Bahçesehir, donde promedió 11,6 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias por partido, así "confirmando su fiabilidad en escenarios exigentes", según zanjó la nota.