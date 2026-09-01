El Casdemont Zaragoza recupera al pívot angoleño Jilson Bango

Archivo - Jilson Bango durante un partido con el Casademont Zaragoza - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza anunció este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el pívot Jilson Bango para que el jugador angoleño regrese a su disciplina, en la que estuvo desde 2024 hasta febrero de 2025, hasta el final de la temporada 2026-2027.

El equipo aragonés recordó que el africano se encuentra en la fase final de su lesión en la rodilla izquierda, necesitando de una última operación que será realizada en Zaragoza y cuya posterior recuperación será supervisada por sus propios servicios médicos. Cuando reciba el alta médica, el jugador se incorporará a la dinámica del equipo.

"Regresa así a Zaragoza un jugador que maravilló a la 'Marea Roja' y se convirtió en una de las grandes sensaciones de la Liga Endesa", celebró el Casademont Zaragoza, donde el angoleño registró, antes de marcharse al Fenerbahce turco, unas medias de 13,4 puntos, 5,5 rebotes y 16,1 de valoración por encuentro en la Liga Endesa, siendo nombrado MVP de la Jornada hasta en tres ocasiones y recibiendo el galardón de MVP del mes de diciembre de 2024.