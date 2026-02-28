Los Celtics de Hugo González fulminan a Jordi Fernández y sus Nets

Archivo - Hugo González - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González ha participado en la abultada victoria de Boston Celtics sobre los Brooklyn Nets de Jordi Fernández (148-111), un encuentro NBA en el que los de Joe Mazzulla despegaron tras el descanso para asentarse en la segunda posición de la Conferencia Este (39-20).

Los de Massachusetts enfilaron el túnel de vestuarios con nueve puntos de ventaja, pero un brillante tercer cuarto (43-26) les permitió desmarcarse de manera definitiva. Ya en el último parcial (39-28), ataron un triunfo que les hace olvidar el tropiezo del jueves ante Denver Nuggets (103-84).

El escolta Jaylen Brown, con 28 puntos, y el pívot montenegrino Nikola Vucevic, con un 'doble-doble' de 28 tantos y 11 rebotes, lideraron a los de Boston, que contaron con otros cuatro jugadores acumulando dobles dígitos.

Mientras, Hugo González, que partió desde el banquillo, anotó ocho puntos -4 de 6 en tiros de campo-, capturó dos rebotes, proporcionó una asistencia, robó un balón y puso dos tapones en sus 21 minutos sobre la pista, unos números que le hicieron terminar con un +16 de valoración.

El madrileño, además, se reencontró con un excompañero de la cantera del Real Madrid, el escolta ruso Egor Demin, ahora en las filas de Brooklyn. Los Celtics son segundos en el Este solo por detrás de Detroit Pistons (44-14).