Chus Mateo: "Este equipo transmite muchas cosas que me gustan"

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo - FEB

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, recordó una serie de detalles de "equipo" que le "gustan" mucho en una España que no debe fiarse de Ucrania, en el segundo asalto este lunes en Oviedo, en busca de asegurar ya otra fase del camino al Mundial.

"Estoy muy contento, aparte del 3-0, de las tres victorias que llevamos, por cómo veo que transmite este equipo. Transmite muchas cosas que a mí me gustan. Me gusta verles ayudarse", dijo este domingo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB) en la previa al encuentro.

"Me gusta ver que cuando uno tiene un problema, el otro va y enseguida, le echa la mano encima del hombro. Me gusta ver que se levantan del suelo, que les ayudan a levantarse del suelo. Me gusta ver cómo disfrutan del esfuerzo colectivo y me gusta ver la comunicación. Hay un montón de aspectos que me gustan", añadió.

Mateo confió en que todas esas virtudes se sigan convirtiendo en victorias y un buen baloncesto. "Ojalá que también eso se vea reflejado al exterior y que también hagamos un buen juego, porque también es muy importante. Pero ese tipo de cosas dan un punto más para poder ganar los partidos también, el hecho de estar juntos y de estar unidos", apuntó.

Por otro lado, el seleccionador nacional avisó que deben tener en cuenta el partido del viernes contra Ucrania. "El hecho simplemente de que nosotros hayamos ganado el anterior ya seguramente da un plus de ánimo, de revancha. Nosotros tenemos que trabajar con respecto a la propuesta táctica que nos hizo Ucrania", comentó.

"Ucrania jugó un muy buen partido, nos hizo jugar mal, como preveíamos, sobre todo al principio, pero luego entendimos muy bien por dónde jugar. Yo creo que nosotros, primero, por el hecho de haber ganado ese partido, no tenemos que relajarnos. Cada partido es una historia diferente y hoy puede ir por otros derroteros distintos", añadió.