Chus Mateo: "Unicaja nos dio un baile en la Copa, espero una serie durísima"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, recordó este martes que Unicaja, su rival en las semifinales del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 2024-2025, les dio "un baile" en la final de la Copa del Rey por lo que ve esta serie como "una oportunidad" para "refrendar" el buen momento en el que llegan, sin olvidar que cuando se pierde ante un rival "siempre hay que mover piezas" de cara al siguiente enfrentamiento.

"Como todos los entrenadores, tenemos la locura de llevarnos todo al extremo y a veces no vemos lo obvio. Siempre hay que mover pieza cuando pierdes, y muchas veces hasta sueñas con lo que vas a hacer al día siguiente pensando en como meter mano al equipo rival. Hay mucha igualdad entre equipos. En la Supercopa no estábamos preparados y en Copa nos dieron un baile", afirmó Mateo en la rueda de prensa previa al primer partido ane el rival que les quitó ambos títulos de forma clara.

El técnico madridista aclaró que no ve el deporte "como una revancha", sino como "una oportunidad". "Hemos de refrendar el momento en el que llegamos a la serie, y eso nos tiene que dar confianza para sentirnos fuertes a pesar de jugar ante un equipo duro. Tenemos que jugar pensando minuto a minuto", añadió.

De todos modos, alabó a un Unicaja que está ofreciendo "un nivel muy alto", manteniendo "un mismo estilo, patrón y entrenador", y que ha variado "muy poco su plantilla". "Tienen un conocimiento de lo que quieren envidiable. Están haciendo las cosas muy bien y le está dando resultado. Es capaz de hacer un baloncesto de muchos quilates a nivel ofensivo, con muchos recursos, y defiende a un muy buen nivel. Espero una serie durísima", subrayó.

El técnico madridista también destacó como una de las claves del partido el lanzamiento exterior, con el que Unicaja les hizo "mucho daño" en las mencionadas finales con sus "interiores". "Este no es el único factor a tener en cuenta. Tienen grandes tiradores por fuera y por dentro, hay jugadores todoterreno que pueden ayudar en muchas facetas. Son un equipo muy completo y hay que estar muy atento a muchas cosas, entre ellos aspectos básicos como la defensa del uno contra uno", apuntó.

La semifinal será una serie de cinco partidos, algo que da "más ventaja" al 'factor campo' que tiene el Real Madrid y la convierte en menos "peligrosa" que una a tres. "Hay que respetar mucho al rival y al primer partido, que muchas veces marca la serie. Tenemos que estar tranquilos y hacer las cosas como normalmente las hacemos. Nuestro éxito pasa por seguir haciendo una buena defensa, hemos sido el equipo que en menos puntos deja al rival y hay que seguir en esa línea", argumentó.

"Llegamos en buena línea y 'Edy' Tavares llega bien, pero no me gusta hablar antes de tiempo. Me gusta jugar y no dar nada por hecho, porque enfrente tenemos un rival al que debemos respetar mucho", dijo el entrenador blanco sobre el momento físico que atraviesa el equipo y en concreto el pívot caboverdiano.

Chus Mateo también destacó el crecimiento en los últimos partidos de Andrés Feliz, Hugo González, Usman Garuba y Bruno Fernández. "La evolución está siendo acorde con lo esperado. Cuando empezaron a jugar todos tenían mucha prisa, pero los procesos son así. Seguramente hace seis meses nadie contaba con que pudieran ayudar como lo están haciendo. Estoy muy contento con su participación, pero no pueden relajarse", detalló.

Por último, Mateo habló de como ve a su equipo de cara a acabar levantando el título. "Hay que seguir haciendo las cosas como lo estamos haciendo, con el mismo criterio. Aún no estamos en disposición de que podemos ganar el título porque no estamos ni cerca, hay que saber madurar las cosas y ahora empieza todo por lo que se nos va a juzgar", concluyó.