Chus Mateo: "Ver debutar en persona a jugadores NBA con nosotros es un punto ilusionante"

El seleccionador nacional de baloncesto masculino, Chus Mateo, en una empresa concedida a Europa Press en la Caja Mágica de la pasada ventana de julio. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto masculino, Chus Mateo, ha reconocido este miércoles que ver debutar a jugadores NBA en primera persona con la selección española es un "punto ilusionante", por el "descaro y las ganas de hacerse grandes" que tienen, algo que le hace estar con "mucha seguridad" de cara a los próximos dos partidos del clasificatorio al Mundial de Catar de 2027 contra Portugal y Grecia en la 'ventana' de agosto.

"Algunos debutan con la selección y eso es un punto ilusionante para verlos y vivirlos en primera persona. Me da gusto verles con esa frescura, descaro y ganar de hacerse grandes sin tener miedo. Esto viene bien para ilusionarnos a todos y también me da mucha seguridad. No vale solo con eso, por eso tendremos que aprender juntos en las victorias y derrotas", reconoció Chus Mateo en la rueda de prensa después de la convocatoria nacional en la Sede de Iberia en Madrid

Y es que esa "mezcla de experiencias" puede beneficiar al equipo de cara al objetivo de Mateo. "Esto nos puede ayudar a formar un grupo cohesionado y a conseguir buenos futuros resultados que podamos corroborarlos con la clasificación al Mundial de Catar del año que viene", añadió.

"Hay un trabajo detrás para que sea posible. Hemos estado en contacto con sus franquicias. Con los nuevos hemos estado en contacto con sus representantes y la persona que está trabajando en Estados Unidos. Hemos hablado con los jugadores sin molestarles demasiado en esta liga de verano pero siempre sabíamos que querían estar representando al baloncesto de su país", declaró sobre el trabajo previo de la selección para que estén Sergio de Larrea, Baba Miller, Santi Aldama, Hugo González y Aday Mara en esta 'ventana' de agosto.

Mateo aseguró que también está "contento" por esa posibilidad de disponer con los jugadores NBA, quienes siempre han mostrado su "predisposición" de representar al país. "Las franquicias han puesto muchas facilidades para que pudieran estar, aunque siempre haya dudas porque son jugadores nuevos en la liga estadounidense", aseveró.

"Estoy convencido de que se va a adaptar al estilo que hemos enseñado. Esta gente ha demostrado que son competitivos y útiles en cada puesto. Aday Mara tiene la virtud de pasar bien el balón. Va a ser uno más pero estoy seguro de que va a ser importante porque siempre que tiene el balón en las manos va a pasar algo bueno. Tenemos que intentar que el juego pase por él", confesó sobre el debut de Mara con la selección española.

Para Mateo, el pívot zaragozano Aday Mara "siempre se ha mostrado comprometido por representar a su país" sin saber que el primer partido contra Portugal se disputará en su ciudad natal. "Estar en la selección era algo que echaba de menos, aunque también ha pesado el sí de Oklahoma Thunder y que sea en Zaragoza el primer partido. Estoy convencido de que vamos a llenar el pabellón porque mucha gente de Zaragoza tiene ganas de ver a la selección y de ver a Aday Mara debutar", aseguró.

Sin embargo, el seleccionador no quiere que el equipo "dependa de tres referentes únicamente". "Quiero un estilo de juego que esté más reconocido, que ganemos con este estilo y le guste al aficionado", aclaró.

"Siempre me ha transmitido su compromiso. Ha tenido una temporada dura y difícil con mucha exposición física que le ha hecho no poder estar en la ventana de julio. Mi deseo es que esté en plenas condiciones en agosto. Él quiere acompañar a la gente joven que está llegando. Hay muy buenos jugadores aquí y él es uno de ellos", opinó sobre la vuelta a la selección de Juancho Hernangómez.

Sobre el trabajo que lleva haciendo la Federación Española de Baloncesto para transmitir el sentimiento de 'La Familia', Mateo cree que la federación es el "germen" para otras federaciones, como la selección española de fútbol. "La Familia como eslogan es un resumen de dónde quieres estar como grupo. Estamos en contacto con las selecciones inferiores masculinas y femeninos para construir un sentimiento de equipo que no haga sentir que la absoluta masculina es la dueña de este deporte", aseveró.

"Estamos haciendo algo bonito desde las categorías inferiores porque están consiguiendo transmitir a nosotros el espíritu de equipo que queremos asentar", añadió sobre el proyecto de 'La Familia'.

Y es que Mateo aseguró que para construir este proyecto hay equipos que lo ponen "más fácil que otros" porque tienen la creencia de "brillar las individualidades por la fuerza del equipo". "Aquí hay ganas de ayudar al compañero con una química muy buena. Desde el primer día, los compañeros vienen con ganas de hacer un buen grupo independientemente del equipo", aclaró.

"Hay que ser capaces de superar las cosas cuando no van bien con esta química. Estoy contento con lo que estoy viendo. Vienen dos partidos difíciles contra equipos con mucha identidad, pero estoy convencido que lo sacaremos adelante", concluyó Chus Mateo.