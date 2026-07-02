Chus Mateo: "Sin los veteranos, no sería lo mismo; tienen una importancia capital"

Chus Mateo, durante un partido. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha recalcado que "no sería lo mismo" la progresión de su equipo sin los jugadores veteranos que "van marcando la pauta a todos los niveles", tras ganar este jueves por 109-81 a la selección de Dinamarca en la fase clasificatoria para la próxima Copa Mundial de la FIBA.

"Él y todos los veteranos", destacó el entrenador de 'La Familia' al pívot Pierre Oriola, mejor jugador del partido. "Alberto [Díaz], Willy [Hernangómez], no sé si podemos considerar a Darío [Brizuela] veterano, a Santi [Yusta] veterano... Todos aportan muchísimo porque van marcando el camino", argumentó Mateo en rueda de prensa desde la Caja Mágica.

"Estamos todos disfrutando de estos jóvenes que vienen y lo hacen muy bien, pero quienes van marcando la pauta a todos los niveles, a la hora de decir cómo hay que salir a un partido, que hay que salir concentrados y no bajar la guardia, son los veteranos. Sin ellos, no sería lo mismo, así lo digo; y tienen una importancia capital", dijo el seleccionador.

Su tajante victoria ante los daneses fue la quinta de España en esta primera fase de clasificación hacia un Mundial que se disputará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en Catar. "Significa que estamos haciendo algo bien. Cuando comenzamos esta nueva andadura, se veía lejos la clasificación al Mundial porque obviamente tanto Ucrania como Georgia o incluso Dinamarca, que fue muy muy difícil de batir en su campo, nos iban a poner las cosas muy difíciles", admitió Mateo al respecto.

"Y ahora hemos conseguido sumar cinco victorias y sobre todo mantener un espíritu de unidad que a mí me enorgullece por cómo estos jugadores son capaces de pasar el balón, por cómo se alegran de las canastas de sus compañeros, por cómo se tiran al suelo para recuperar, por cómo juegan cuando van ganando de 30... Cuando te entregas a muerte, puede haber errores, claro, porque siempre puede haberlos, pero entre todos los vamos subsanando. Y realmente contento", profundizó en su análisis.

Más tarde elogió a Hugo González. "Ha hecho una actuación magnífica porque es un grandísimo jugador, que está madurando. Un día hará lo de hoy porque tiene ese recorrido y otro día no lo hará y no pasará nada porque esto es un proceso. Él viene trabajando desde que era jovencito en las categorías inferiores del Real Madrid, luego llegó al primer equipo del Real Madrid y luego se fue a Boston. Y todo es un proceso, talento tiene de sobra", apostilló Mateo sobre el exjugador madridista.

"A todos nos ilusiona su futuro y el futuro de la selección, sin ninguna duda. Pero es que sumar 104 de valoración significa que muchos han sumado para su compañeros. Rebotear como han reboteado es mucho para el equipo y nos hace correr", indicó. "Tengo a mi lado a un veterano que ha hecho, creo, 20 puntos y 23 de valoración, o algo así. Y cuando todos se ponen a currar... 'Chapeau' para él", concluyó en su rueda de prensa.