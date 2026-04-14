El Circuito 3x3 CaixaBank 2026 de la FEB arranca con récord social y 11 ciudades

Imagen del Circuito 3x3 CaixaBank 2025 de la FEB y CaixaBank - CAIXABANK

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Circuito 3x3 CaixaBank iniciará el próximo 19 de abril en Madrid una nueva temporada consolidado como el mayor evento de baloncesto urbano, gratuito y al aire libre de España, con un recorrido por 11 ciudades y el objetivo de reforzar la participación multitudinaria, fomentar la igualdad a través del deporte e incrementar su impacto social.

Impulsado por CaixaBank y la Federación Española de Baloncesto (FEB), el circuito se prolongará hasta el 3 de octubre, cuando Málaga acoja la gran final, tras pasar por San Fernando (2 de mayo), Vigo (16 de mayo), Salamanca (23 de mayo), Santander (30 de mayo), Vitoria-Gasteiz (7 de junio), Pamplona (29 de agosto), Guadalajara (5 de septiembre), Cáceres (13 de septiembre) y Valladolid (19 de septiembre).

La edición de 2026 llega tras cerrar el pasado año como la más inclusiva de su historia, con 3.856 participantes y más de 45.000 visitantes, cifras que elevan el acumulado del circuito, desde su creación en 2012, a cerca de 64.000 jugadores y más de 475.000 asistentes en un total de 143 paradas.

Bajo el lema 'Juega y vive el baloncesto', cada sede ampliará su oferta con actividades participativas y de entretenimiento para todos los públicos, incluyendo como novedad una 'fan zone' abierta a la ciudad con juegos, dinámicas, hinchables, zonas de descanso y espacios de juego libre, más allá de la propia competición.

Además, el neobanco imagin se incorpora al proyecto con una nueva pista que complementará las ya existentes, como la de Universo Mujer Baloncesto y la pista CaixaBank, reforzando la experiencia tanto deportiva como lúdica en cada parada.

El circuito mantendrá su carácter inclusivo con categorías de formación masculinas y femeninas -desde premini hasta junior- como eje principal, junto a competiciones sénior, actividades de envejecimiento activo y la presencia destacada del baloncesto en silla de ruedas, en colaboración con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.

En el ámbito social, la iniciativa '#MárcateUnTripleSolidario' volverá a convertir cada canasta en una ayuda económica destinada, a través de la Fundación "la Caixa", a entidades locales que trabajan por la inclusión y la igualdad, después de superar los 9.000 triples solidarios en la pasada edición.

La promoción del baloncesto femenino seguirá siendo otro de los pilares del circuito, tras alcanzar en 2025 un 37% de participación femenina, con más de 1.400 jugadoras, mientras que la Pista Universo Mujer continuará acogiendo las finales femeninas para visibilizar el talento de niñas y jóvenes.

El proyecto contará además con la presencia de leyendas y embajadores del baloncesto español, encabezados por Fernando Romay, que acompañarán cada parada para transmitir los valores del deporte y acercar el baloncesto de élite al ámbito formativo y popular.

CaixaBank asegura que con este campeonato refuerza su apuesta estratégica por el baloncesto, del que es patrocinador de la FEB, de la selección española en todas sus categorías y del baloncesto en silla de ruedas, consolidando un proyecto que combina deporte, inclusión y compromiso social.