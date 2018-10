Clavell: "La ACB es una liga fuerte, pero ya jugué en la NBA"

Publicado 28/08/2018 17:22:37 CET

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escolta puertorriqueño Gian Clavell, reciente incorporación del Movistar Estudiantes, se ha mostrado con confianza para esta nueva etapa de su carrera, donde busca aprender del "baloncesto europeo", que tiene más predominancia en "el juego de pase", y más "movimiento sin balón" con respecto a la NBA, donde ya jugó la temporada pasada.

A sus 24 años, Clavell consideró unirse a Estudiantes en gran parte debido al nuevo entrenador 'azulón', Josep María Berrocal, con quien ya se enfrentó en la liga turca el año pasado.

"Elegí Estudiantes porque tenemos un gran entrenador, jugué contra él en Turquía y creo que puede sacar mi mejor juego, mi máximo potencial. Además es uno de los mejores equipos porque tiene historia y muchas cosas que son buenas", destacó ante la prensa durante el acto de presentación de la nueva equipación.

Tras comenzar su carrera como profesional el año pasado en los Dallas Mavericks y finalizar la temporada en el Sakarya BB de Turquía, afronta este nuevo reto con la intención de aprender de un baloncesto que es "diferente al americano".

"El baloncesto europeo es diferente al de allá, y a mí me parece más difícil el de aquí porque yo soy un jugador americano, que le gusta el uno contra uno. Por eso me hace falta ese juego de pase, de moverse sin balón que aquí es importante y que lo estoy cogiendo con el entrenador", señaló.

Con la gran confianza que le genera tener a Berrocal en el banquillo, Clavell se siente con la experiencia suficiente como para triunfar en la Liga Endesa, una competición que tiene "buenos jugadores".

"Jugué en la mejor liga ya, en la NBA, y yo no veo esta como la mejor liga, sino como una normal. Pero sí es una liga fuerte con buenos jugadores y en la que espero ganar y entrar en el 'playoff'", confesó. Para lograr estos objetivos, el puertorriqueño intentará aportar lo que necesite el equipo en cada momento.

"Yo soy lo que necesite el equipo. Me encanta competir y sobre todo me encanta ganar, y no me importa marcar 20 ó 30 puntos, yo lo que quiero es ganar y pasar al 'playoff', que es lo que cuenta", afirmó, además de destacar la unidad que ve en el equipo.

"Somos una familia. Desde que llegué me hicieron sentir como si estuviera aquí por un año, la química es buenísima. Y eso se ve desde ya en los entrenamientos, lo más importante es que disfruto jugando con mis compañeros, y en muchos equipos profesionales no disfrutas jugando con algunos jugadores. Nos fuimos todos a la montaña a los Pirineos y fue hermoso", manifestó.