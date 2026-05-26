Los entrenadores de Euroliga ven vinculación al mercado del fútbol en la entrada de la NBA en Europa

De izda a dcha: Giannis Sfairopoulos, Dimitris Itoudis y Goran Sasic en rueda de prensa - EUROLEAGUE

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entrenadores de la Euroliga (EHCB) ofreció su perspectiva y opiniones sobre temas de actualidad en el baloncesto europeo, como la necesidad de la cooperación con la FIBA y las federaciones nacionales para evitar la fuga de talento a los Estados Unidos, o el proyecto de la NBA en Europa que consideran una estrategia comercial vinculada a los mercados del fútbol y la infraestructura deportiva en Europa".

Según indicó Euroliga este martes en nota de prensa, el presidente de la EHCB, Dimitris Itoudis, el vicepresidente, Giannis Sfairopoulos, y el director ejecutivo, Goran Sasic, compartieron en rueda de prensa aprovechando la 'Final a Cuatro' celebrada en Atenas este pasado fin de semana "la perspectiva" de los entrenadores sobre temas que abarcan desde el desarrollo de jóvenes talentos y la sostenibilidad financiera hasta la NBA Europa y el futuro crecimiento del ecosistema de la Euroliga.

Itoudis se centró en la futura estructura y expansión del ecosistema de la Euroliga, haciendo hincapié en que todos los clubes que contribuyen al baloncesto europeo "deben tener los mismos derechos y obligaciones dentro del sistema", subrayando la importancia de "equilibrar la tradición con el crecimiento" y reconociendo "el auge de nuevos proyectos ambiciosos" como el Dubai Basketball y el Hapoel Tel Aviv.

El técnico también destacó que mayores inversiones estratégicas en el baloncesto europeo podrían fortalecer la liga a largo plazo. "Creemos que lo único justo sería reconocer la contribución de todos los clubes de baloncesto al ecosistema de la Euroliga. Todos los clubes deberían tener los mismos derechos y obligaciones", demandó.

Por su parte, Giannis Sfairopoulos habló de otros temas como la marcha del talento al baloncesto universitario estadounidense, abogando por "la necesaria cooperación entre la FIBA, la Euroliga y las federaciones nacionales para establecer regulaciones que protejan las estructuras de desarrollo juvenil". "El enfoque debe seguir siendo crear un entorno donde los jóvenes deportistas puedan lograr tanto el crecimiento profesional como la seguridad financiera sin abandonar prematuramente el modelo de desarrollo europeo", añadió.

También abordó el debate en curso sobre el 'Juego Limpio Financiero', haciendo hincapié en que los clubes de la Euroliga deben mantener su sostenibilidad financiera sin perder competitividad frente a la NBA, la NCAA y otros mercados globales. Según el griego, "el futuro reside en encontrar un modelo equilibrado que proteja la estabilidad a la vez que permita el crecimiento y la inversión".

También trató "un problema que ya no es aislado" y que "afecta a todo el ecosistema del baloncesto europeo" como es el de las lesiones. "El CEO de Euroliga, Chus Bueno, reconoció nuestras preocupaciones sobre el calendario y también se nos informó de que comparte nuestra opinión sobre la NCAA. Nos alegra que nuestra voz se haya escuchado y estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo sobre los temas mencionados", celebró.

Finalmente, Goran Sasic se refirió a las discusiones en curso sobre la NBA Europa y afirmó que el proyecto "no debe considerarse únicamente como una iniciativa de baloncesto, sino también como una estrategia comercial vinculada a los mercados del fútbol y la infraestructura deportiva en Europa".

En este sentido, cuestionó "la viabilidad a largo plazo" de ciertos aspectos del proyecto de la NBA, al tiempo que enfatizó que el baloncesto europeo debe seguir aprendiendo "de las exitosas estructuras comerciales" ya establecidas en el fútbol europeo. "Desde el principio he dicho que la entrada de la NBA Europa al mercado no se trata de baloncesto, sino de fútbol", advirtió.

Asimismo, destacó que una cooperación honesta entre la NBA y el baloncesto europeo podría generar beneficios para todas las partes si se aborda como una verdadera alianza en lugar de una lucha por el dominio del mercado.