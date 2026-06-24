Eric Vila se desvincula del CB Gran Canaria

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Eric Vila se ha desvinculado del CB Gran Canaria después de ejecutado la cláusula de salida que figuraba en su contrato y quedar libre para negociar con un nuevo equipo su futuro profesional, informó este miércoles el conjunto grancanario, que este año ha descendido a la Primera FEB.

Vila, internacional con la selección española, llegó el pasado verano a la isla procedente del Río Breogán y esta temporada disputó un total de 37 partidos entre la Liga Endesa, donde promedió 3,1 puntos y 2,5 rebotes, y la Basketball Champions League.