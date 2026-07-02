España barre a Dinamarca en la Caja Mágica

Pierre Oriola, durante un partido. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto ha vencido este jueves por un tajante 109-81 a la selección de Dinamarca durante la quinta y penúltima jornada del Grupo A en la primera fase clasificatoria para la próxima Copa Mundial de la FIBA, que se disputará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en Catar.

En la madrileña Caja Mágica, los visitantes empezaron con un 2-8 de parcial que guio su base Adam Heede-Andersen, pero España reaccionó con dos triples casi seguidos de Hugo González, puntos de Mario Saint-Supéry desde la media distancia y tres buenas acciones de Pierre Oriola en el poste bajo, habiendo sustituido antes al titular Willy Hernangómez.

La producción danesa en ataque se concentró en Frederik Jellum, quien mantuvo apretado el marcador (20-19) a 2:25 de acabar el primer cuarto. La rotación era mayor por parte de Chus Mateo, con Saint-Supéry y Jaime Pradilla junto a Álvaro Cárdenas siendo protagonistas para mitigar que Alberto Díaz y Willy Hernangómez se habían cargado pronto de faltas.

Francis Alonso, Santi Yusta y Joel Parra igualmente diseñaban el plan alternativo de España, que abrochó el primer acto con 24-19 a su favor. Para el siguiente cuarto continuó Heede-Andersen como referente danés en la generación de juego, pero sin la fluidez del inicio y viendo cómo 'La Familia' se escapaba en el marcador (32-22) gracias a su ofensiva coral.

Incluso Izan Almansa aportó en ambos aros, en un regreso paulatino de los titulares a la cancha para buscar dar otro arreón. Enfrente, Oscar Jorgensen y Gabriel Vogel respondieron con esporádicos aciertos lejanos (47-38) y además los locales frenaron su anotación, pues Darío Brizuela tardaba en carburar y Parra y González fallaron un par de triples.

Para desquitarse, Brizuela metió un canastón y robó una pelota, que terminó en mate fácil de Parra, en un último minuto algo caótico antes de alcanzar el descanso (51-41). Al volver de vestuarios, los pupilos de Allan Foss estuvieron blandos en defensa y su desventaja creció (62-43), lo que obligó a su seleccionador a pedir rápidamente un tiempo muerto.

No obstante, España siguió entonada arriba gracias a Oriola, Pradilla y Yusta, cerrando también el rebote defensivo y aprovechando Mateo para dosificar minutajes. Jorgensen y Viggo Rimdal eran las armas habituales de una Dinamarca con menor profundidad en su banquillo y que encajó un duro triple (78-53) de Alonso a 1:25 de concluir el tercer periodo.

El principio del cuarto periodo, con todo visto para sentencia en el marcador y con Dinamarca aguantando el tipo a duras penas, el público se dedicó a hacer la ola en las gradas mientras sobre el parqué querían Almansa, Díaz, Parra, Yusta, Brizuela y compañía aumentar estadísticas.

También fue momento para que González y Saint-Supéry se lucieran con un 'alley-oop' al contragolpe y que los tiradores probasen suerte en la larga distancia, con el reloj consumiéndose sin sustos. España logró así su quinta victoria en otros tantos partidos del Grupo A, que lidera por delante de Ucrania y de Georgia; en cambio, Dinamarca, es colista.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 109 - DINAMARCA, 81 (51-41, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Díaz (-), Brizuela (4), González (16), Almansa (12) y Hernangómez (9) --quinteto inicial--; Parra (11), Cárdenas (2), Saint-Supéry (16), Alonso (6), Oriola (20), Yusta (4) y Pradilla (9).

DINAMARCA: Heede-Andersen (11), Klussmann (5), Jukic (6), Kristensen (2) y Ballisager Webb (14) --quinteto inicial--; Jellum (12), Rimdal (6), Vogel (12), Haubro Petersen (2) y Jorgensen (11).

--PARCIALES: 24-19, 27-22, 31-14 y 27-26.

--ÁRBITROS: Krejic (SLO), Grigioni (ITA) y Marziali (ITA). Eliminaron por faltas personales a Rimdal en Dinamarca.

--PABELLÓN: Caja Mágica.