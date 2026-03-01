España - Ucrania - FEB

La España de Chus Mateo quiere seguir invicta en Oviedo

La selección puede asegurar la segunda fase del camino al Mundial en el segundo choque seguido contra Ucrania

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto se mide este lunes (20.30) a la de Ucrania en el Palacio de los Deportes de Oviedo, con el objetivo de mantener la buena dinámica de resultados y sensaciones con Chus Mateo y de dar otro paso hacia la clasificación para el Mundial de 2027.

España lleva tres partidos y tres victorias con su nuevo seleccionador y el primer partido oficial que acoge Oviedo debe suponer otro paso adelante. La renovada selección de Mateo superó el viernes a una Ucrania que plantó cara en el primer tiempo pero que se quedó atrás ante el líder del Grupo A.

La doble campeona certificará con otro triunfo su presencia en la segunda fase de clasificación para el Mundial, que será contra los equipos clasificados del Grupo B, formado por Portugal, Grecia, Montenegro y Rumanía. Mateo avisó de aprender de los errores del viernes y de la posible reacción ucraniana con ánimo de revancha.

Para este cuarto partido del camino al Mundial entrarán en la convocatoria Lluis Costa y Pep Busquets, y descansarán Isaac Nogués y Álex Reyes. En el primer asalto contra Ucrania resultó clave el dominio del rebote y la buena defensa contra Oleksandr Kovilar. Un parcial de 1-21 en el tercer cuarto fue el detonante.

Ferran Bassas, Pierre Oriola y Jaime Fernández fueron los más destacados del encuentro celebrado en Xiaomi Arena de Riga, donde España demostró que sigue funcionando como equipo a pesar de no contar con la calidad de los jugadores de Euroliga o NBA. "Es importante de cara a la segunda fase. Ya no miramos tanto la clasificación, que la tendremos si ganamos, sino sumar una nueva victoria que contará para esa segunda fase", recordó Oriola.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

UCRANIA: Kovlyar, Lypovyi, Tkachenko, Bobrov y Pustovyi --posible quinteto inicial-- Zotov, Lukashov, Sushkin, Tyrtyshnyk, Voynalovych, Bobrov, Skapintsev y Klitschko.

ESPAÑA: Bassas, Fernández, Yusta, Oriola y Guerra --posible quinteto inicial-- Cárdenas, Martínez, Paulí, Almansa, Alonso, Costa, Busquets.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes de Oviedo.

--HORA: 20.30/Teledeporte.