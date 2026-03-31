España jugará ante Chequia, Croacia y Bulgaria en la segunda fase clasificatoria para el Eurobasket Femenino de 2027

Archivo - Raquel Carrera, durante un partido con la selección española. - Europa Press/Contacto/Stefanos Kyriazis - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española de baloncesto se enfrentará a las selecciones de República Checa, Croacia y Bulgaria durante la segunda fase clasificatoria del Eurobasket Femenino de 2027, encuadrados en el Grupo J de cara a unas ventanas que se disputarán del 11 al 17 de noviembre en este 2026 y del 10 al 16 de febrero en 2027.

Acorde al sorteo realizado este martes por la FIBA en Mies (Suiza), las 24 selecciones se dividieron en seis grupos de cuatro equipos cada uno, para trazar el camino a seguir para esas dos próximas ventanas.

Igualmente los anfitriones de la ronda final también fueron asignados a sus respectivos grupos para el torneo continental del próximo año. Así, Lituania estará en el Grupo A, Bélgica estará en el Grupo B, Suecia será la anfitriona del Grupo C y Finlandia lo será en el Grupo D.

--SEGUNDA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL EUROBASKET FEMENINO DE 2027.

-GRUPO I: Turquía, Montenegro, Polonia e Israel.

-GRUPO J: España, República Checa, Croacia y Bulgaria.

-GRUPO K: Italia, Eslovenia, Letonia y Austria.

-GRUPO L: Serbia, Grecia, Eslovaquia y Países Bajos.

-GRUPO M: Francia, Gran Bretaña, Ucrania y Luxemburgo.

-GRUPO N: Alemania, Hungría, Portugal y Dinamarca.