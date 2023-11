España trabaja su buen inicio hacia el Eurobasket 2025

La selección femenina se impone a Croacia por 65-70 en un partido disputado hasta el final



MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto empezó con buen pie su andadura hacia el Eurobasket de 2025 gracias a su primera victoria en la fase de clasificación al imponerse este jueves por 65-70 a Croacia, en un partido no excesivamente brillante y que fue disputado hasta el final.

España tuvo que trabajar hasta que sonó la bocina para acabar con la resistencia de las croatas. El equipo de Miguel Méndez, poco acertada desde fuera (4/20 en triple) y con demasiadas pérdidas (16), fue de menos a más y mejoró ostensiblemente en la segunda mitad, cogiendo una pequeña ventaja al inicio del último cuarto que ya no desperdició para hacerse con el triunfo. El domingo, segundo partido ante Austria en el Pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

La actual subcampeona continental no comenzó demasiado entonada el partido, sobre todo en ataque, pese a la energía en las penetraciones de Queralt Casas. Croacia salió muy atinada desde el triple y eso le permitió mandar en el electrónico ante un rival que no veía el aro desde la línea de tres, cometía más pérdidas de las debidas y que no controlaba el rebote.

Las locales firmaron un buen 7-0 de parcial para enviar el primer mensaje sobre una tarde nada fácil para el equipo de Miguel Méndez, que se llegó a ver con un peligroso 19-12, momento en el que se metió en el partido para evitar un susto mayor. Un 2+1 de Paula Ginzo nada más arrancar el segundo cuarto devolvió el 0-7 a las croatas e igualó las cosas.

Sin embargo, el combinado balcánico, sobre todo con Slonjsak (4 triples en la primera parte), seguía muy fina desde fuera y podía disfrutar de pequeñas rentas. Los primeros triples españoles, de Silvia Domínguez, dieron una primera corta ventaja a las suyas (27-31), pero Croacia apretó para terminar por delante al descanso (34-32).

ESPAÑA MEJORA

El paso por los vestuarios sentó bien a la actual subcampeona de Europa, que salió con su intensidad defensiva y, por fin, un baloncesto ofensivo mucho más fluido, sellado con un buen 2-12 (36-42). Las locales, sin embargo, no se vinieron abajo pese a que su puntería desde el triple fue bajando, y aprovecharon la falta de continuidad de su rival para seguir plantando batalla.

Las croatas, con los puntos de Patricia Bura, no se desengancharon del partido y entraron con todas las opciones intactas de dar la sorpresa a los últimos diez minutos (45-47). Ahí, España, más experta, supo manejar mejor las cosas y no permitió que su rival pudiese tener la iniciativa, apoyada en seis puntos consecutivos de Maite Cazorla, un '2+1' y un triple, para estirarse 50-57.

Pese al poco ruido en el pabellón, las locales fueron capaces de volver a replicar y mantener con tensión al equipo de Miguel Méndez, incapaz de cerrar el partido hasta los dos últimos minutos pese a su paso adelante a nivel ofensivo. Croacia se puso 57-59, pero apareció María Conde, con cinco puntos seguidos, para volver a alargar una ventaja (61-68), ya definitiva pese a los intentos croatas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CROACIA, 65 - ESPAÑA, 70 (34-32, al descanso).

--EQUIPOS.

CROACIA: Tadic (2), Erjavec (2), Slonjsak (14), Zellous (7) y Cvitkovic (10) --quinteto iniciall-- Lazic (10), Perisa (-), Bura (15) y Cicic (5),

ESPAÑA: Cazorla (8), Casas (11), Torrens (7), Conde (12) y Gil (11) --quinteto inicial-- Domínguez (8), Romero (2), Oma (0), Rodríguez (2), Ginzo (9) y Pendande (0).

--PARCIALES: 19-16, 15-16, 11-15 y 20-23.

--ÁRBITRAS: Györgyi, Gajdosz y Bongiorni. Sin eliminadas.

--PABELLÓN: Gripe Sports Hall.