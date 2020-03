La exjugadora del Cadí la Seu Sydney Wiese, primer positivo por coronavirus en la WNBA

LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 28 Mar. (tca/dpa/EP) -

La escolta de Los Angeles Sparks Sydney Wiese, que a mediados del mes de marzo rescindió su contrato con el Cadí la Seu para regresar a Estados Unidos, se ha convertido en la primera jugadora de la WNBA en dar positivo por coronavirus COVID-19.

Wiese, de 24 años, explicó que se siente "bien", pero se mantiene en cuarentena en Phoenix para evitar contagiar a nadie. "Soy afortunada de mostrar solo síntomas leves, pero soy capaz de propagarla", explicó sobre la enfermedad. "Todos estamos unidos en la lucha para detener esta pandemia y mantener a todos a salvo y sanos. Haré mi parte, y espero que vosotros también lo hagáis", añadió.

Como otras jugadoras de la WNBA, Wiese pasó la temporada baja jugando en España, donde la falta de pruebas fue un problema inicial después de enfermar. "Me la negaron dos veces porque no mostraba suficientes síntomas", escribió en Twitter. "Soy alguien que debería recibir una prueba. No estoy segura de si estoy bien o no, tengo algunos síntomas, pero no los principales", subrayó.

En tres temporadas con las Sparks, que la seleccionaron en la undécima posición del 'Draft' en 2017, Wiese ha promediado 3,1 puntos y un poco menos de un rebote y una asistencia en 71 partidos. La temporada pasada promedió 20,6 minutos, 4,8 puntos, 1,8 asistencias y 1,3 rebotes en 32 encuentros.

En 20 partidos de la Liga Femenina Endesa con Cadí La Seu, Wiese promedió 9,4 puntos con un 58,5% de acierto en tiros de campo y 33,7% en triples. También promedió 3 rebotes y 2,7 asistencias en 27 minutos. La liga española se suspendió el 29 de febrero. En Eurocup, promedió 28,8 minutos, 11,6 puntos, 3,9 rebotes y 3,1 asistencias en partidos.

La temporada de la WNBA está programada para comenzar el 15 de mayo. El borrador de primavera se realizará de forma virtual el 17 de abril. La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, emitió un comunicado la semana pasada diciendo que la liga está trabajando con expertos en salud y médicos para determinar cuándo puede comenzar su temporada.