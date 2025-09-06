Finlandia sorprende a Serbia para meterse en los cuartos del Eurobasket

Turquía, Alemania y Lituania sufrieron para cumplir con su favoritismo y avanzar de ronda

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de baloncesto masculino de Finlandia ha ganado por 86-92 a la de Serbia y ha accedido a unos cuartos de final del Eurobasket donde también estarán Turquía, Alemania y Lituania tras batir respectivamente a Suecia (por 85-79), a Portugal (por 85-58) y a la anfitriona Letonia (88-79), ya que los cruces se disputan en Riga.

La sorpresa merodeó el Xiaomi Arena de la capital letona durante todo el sábado. En el primer encuentro, Suecia llegó al descanso por delante en el marcador, pero acusó el parcial acumulado de 26-13 en el tercer periodo y gestionó peor que el equipo turco los minutos definitivos.

Luego la poco experimentada Portugal también incordió a la vigente campeona del mundo, sobre todo gracias a la labor de Neemias Queta en el poste bajo. Al descanso, Alemania había metido un único triple después de 18 intentos, pero su acierto en el perímetro se descorchó al inicio del cuarto periodo y finalmente los germanos vencieron de paliza.

En el siguiente turno se vivió un duelo báltico y con gran ambiente. Pero pese al apoyo de las gradas y pese a los 34 puntos y 19 rebotes que hizo Kristaps Porzingis, el conjunto anfitrión sucumbió frente a una Lituania liderada en anotación por Arnas Velicka para mitigar la ausencia de Rokas Jokubaitis, lesionado hace poco en este mismo torneo.

Y en el último turno cuajó lo sorprendente que es ver a Nikola Jokic despedirse junto a su selección de sus opciones de podio. Eso sí, fue a tenor de un partido intenso y lleno de alternativas en el marcador, donde dos triples casi seguidos de Elias Valtonen decantaron en el desenlace la balanza para una Finlandia guiada por Lauri Markkanen.