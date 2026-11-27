MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección francesa masculina de baloncesto ha sellado este viernes matemáticamente su billete para jugar la Copa Mundial de la FIBA 2027, que se disputará en Catar, tras ganar por 73-81 a la selección estonia durante la jornada 3 de la segunda ronda en la fase clasificatoria.

Con 19 puntos y cinco asistencias de Sylvain Francisco, base del Panathinaikos, Francia obtuvo el triunfo en el Unibet Arena de Tallin pese a su desconexión en el cuarto cuarto, donde un parcial acumulado de 27-9 a favor de los estonios apretó el marcador cuando ya pocos lo esperaban.

Aun así, los pupilos de Frédéric Fauthoux aguantaron para lograr otra victoria dentro del Grupo L, en el que ocupan el liderato con un balance de 8-1; Finlandia, Estonia, Eslovenia, Suecia y Hungría aún luchan por el resto de plazas que dan acceso al torneo mundialista del próximo año.