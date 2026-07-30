Francisco ficha por el Panathinaikos tras el fiasco del ASVEL

Archivo - Sylvain Francisco - Cyril Lestage / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base francés Sylvain Francisco se convirtió en nuevo jugador del Panathinaikos tras el anuncio de su fichaje este jueves por parte del conjunto griego para las próximas tres temporadas, en un giro inesperado del mercado europeo.

El PAO se hizo con los servicios de uno de los mejores bases de la Euroliga de cara a una temporada ilusionante con el regreso a su banquillo del técnico serbio Zeljko Obradovic. El jugador francés había acordado en el mes de junio su traspaso al ASVEL Villeurbanne procedente de Zalgiris Kaunas.

Sin embargo, problemas económicos en el conjunto galo que quiere dirigir Tony Parker llevaron al traste el estelar refuerzo de Francisco. Con el Zalgiris, el ex también de Bàsquet Manresa, firmó 16.5 puntos y 6.5 asistencias de media en 42 partidos de Euroliga la pasada temporada, segundo en la votación del MVP tras el campeón con Olympiacos Sasha Vezenkov.

El base francés, de 28 años, vuelve a Atenas después de jugar en el Peristeri en 2022, ahora en las filas de un siete veces campeón de Europa que busca volver a reinar con la leyenda Obradovic al mando.