Garuba tiene rotura completa del tendón de Aquiles

Usman Garuba se duele durante un partido del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español del Real Madrid Usman Garuba afrontará un largo periodo de baja fuera de las canchas de baloncesto tras confirmarse este lunes que sufre una rotura completa del tendón de Aquiles, lesión que sufrió el pasado viernes en la semifinal ante el Valencia Basket de la 'Final a Cuatro' de la Euroliga.

El jugador madridista se lesionó de gravedad durante el inicio del último cuarto del partido ante el conjunto 'taronja' cuando trataba de realizar una acción en ataque. El internacional no pudo continuar en la pista y fue baja para la final ante el Olympiacos griego, confirmando su club los peores presagios.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Usman Garuba por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo. Garuba será intervenido en los próximos días", informó el equipo madrileño en su página web.

De este modo, el técnico Sergio Scariolo pierde a otra pieza en el juego interior después de sufrir ya las lesiones de los pívots Walter Tavares y Alex Len, que habrían puesto el punto y final a su temporada. Garuba, que era su relevo natural y el único jugador que le quedaba al italiano para jugar de '5', podría estar un año fuera de las canchas.