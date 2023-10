Grimau: "Necesitamos más tiempo, pero nos veremos más veces con el Real Madrid"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Roger Grimau, valoró las cosas positivas que dejó su equipo este jueves, como el "carácter" y "buen baloncesto" por momentos, en la derrota ante el Real Madrid en la quinta jornada de la Euroliga, "una oportunidad perdida" pero consciente de que se verán "más veces" las caras.

"Hemos tenido un mal final del segundo cuarto, inicio del tercero, donde hemos visto a un muy buen Real Madrid. Nos han comido la ventaja, la han cogido ellos, pero estoy muy orgulloso de mis jugadores por volver, porque no es nada fácil volver aquí cuando te cogen 10-12 puntos de ventaja, y luego tener el final del partido en la mano para poder ganar", dijo en rueda de prensa en el WiZink Center.

El preparador azulgrana lamentó la derrota pero destacó esa reacción final después de un duro parcial del campeón de Europa, hasta tener la victoria o al menos la prórroga en los últimos tiros libres. "Hemos jugado buen baloncesto, hemos tenido carácter de no bajar los brazos. No hemos estado acertados ninguno de los dos equipos pero en general un buen Barça lo tiene que matar, no hemos estado fluidos como en otros partidos", afirmó, contrariado también con algunas decisiones arbitrales.

Por otro lado, Grimau restó importancia a las tres derrotas en tres partidos contra el eterno rival en lo que va de temporada. "Un partido más, jugaremos muchos, ojalá nos encontremos mucha veces más, querrá decir que los dos estamos luchando por algo. Somos dos muy buenos equipos y van a pasar muchas cosas, no pesa en absoluto", afirmó, recordando el momento distinto de ambos equipos.

"Son dos grandes equipos. El Madrid viene del año pasado ser campeón de Europa y con buena dinámica, con solo un cambio que es Campazzo que vino a su casa. Por nuestra parte, nuevo entrenador y jugadores, necesitamos más tiempo, pero nos veremos más veces y seguiremos luchando para ganar", apuntó.

"Es una oportunidad que hemos perdido. Hemos jugado bien en el inicio, es su calidad también. Igual que nosotros nos hemos puesto 16 arriba, ellos tienen su calidad para volver. Hay que saber contra quién jugamos, intentar minimizar ciertos aspectos que hacen que ellos se metan en partido. Hay que aprender y coger esta experiencia para los próximos partidos", terminó.