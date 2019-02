Hanga: "Gracias a Piqué por el apoyo que nos dio, somos una familia"

Publicado 20/02/2019 19:31:44 CET

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero húngaro Adam Hanga, jugador del Barça Lassa, ha agradecido a Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona, el elogio de "gladiadores" con el que éste describió al equipo de baloncesto tras conquistar la Copa del Rey sobre el Real Madrid, así como su defensa ante la polémica por los errores arbitrales al término del partido.

"Gracias a Piqué por todo el apoyo que dio. Es importante, somos una familia en el Barça, más que un club. Su apoyo es muy importante para nosotros. Y es difícil imaginar una liga sin el Real Madrid, pero no es mi trabajo", manifestó Hanga en rueda de prensa.

Y es que el Madrid estudia dejar la competición por lo que consideran un error arbitral deliberado para privarles del título copero, al dar como canasta de Tomic un tapón legal de Randolph. "No quiero meterme en esto. Ni de los árbitros ni de lo que dice el Real Madrid tenemos que entrar. El domingo cerramos la etapa de la Copa", afirmó.

"Nunca me han hecho un 'pasillo'. Para mí jugar contra Baskonia es especial, he jugado muchos años allí y como jugador del Baskonia hice algún 'pasillo', al Madrid, y me encantaría", comentó Hanga sobre el hecho de que el Baskonia les vaya a dar ese honor en el duelo de este jueves en el Palau Blaugrana, en la Euroliga.

Un duelo que deben ganar para seguir aspirando al 'Top 4' en dicha competición. "Es nuestra vida. Hay muchos partidos este año, muy físicos, pero vamos a prepararnos de la mejor manera contra el Baskonia. Es un partido muy importante, la Copa ya ha pasado y en el Barça si ganas un título piensas en el siguiente", reconoció.

"Ganar un título, la Copa, da una euforia y lo celebramos el domingo en el vuelo. Tuvimos un día libre y ya pensamos en el siguiente paso, esto no para. Estamos a mitad de temporada, queda mucho y contra el Baskonia es el partido más importante en la temporada porque en casa no queremos perder contra nadie", aseguró al respecto.

En este sentido, recalcó que "siempre da confianza y motivación extra" ganar la Copa. "El primer título de este año lo hemos ganado, es una motivación extra para hacer creer al equipo de que somos capaces de ganar una final en Madrid contra el Real Madrid. Hay que ir paso a paso porque quedan partidos difíciles", concluyó.